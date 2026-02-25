XSMB 25/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 25/2/2026

Xem kết quả xổ trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 25/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 25/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 25/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 23/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 23/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 22/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 22/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 22/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 22/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 22/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 21/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 21/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 21/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 21/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 21/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 20/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 20/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc tổ chức quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc được Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc được quay số do Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc tiếp tục tại Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc được mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc được Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc được thực hiện do Đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Nhằm giúp người chơi theo dõi kết quả xổ số ba miền thuận tiện và không bị gián đoạn, Nhà nước đã quy định cụ thể khung giờ quay thưởng cho từng khu vực như sau:

- Xổ số miền Nam là khu vực mở thưởng sớm nhất, diễn ra hằng ngày trong khoảng từ 16h15 đến 16h35.

- Sau đó là xổ số miền Trung, bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h35. Kết quả các giải sẽ được công bố ngay sau khi quay xong để người chơi nhanh chóng nắm thông tin.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc, tiến hành quay thưởng trong khung giờ 18h15 đến 18h35. Đây là đài quay muộn nhất trong ngày nên luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người chơi.

- Lưu ý, vé số thuộc đài nào thì chỉ dò kết quả của đài đó. Người chơi không nên dùng bộ số của vé miền Trung hoặc miền Nam để đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc nhằm tránh nhầm lẫn.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi chơi xổ số miền Bắc, người mua cần đặc biệt chú ý đến việc giữ gìn vé số. Vé trúng thưởng phải còn nguyên trạng, rõ ràng, không rách nát, không lem mực hay bị chỉnh sửa.

- Trường hợp vé bị hư hại hoặc không đúng hình thức theo quy định, dù trúng giải người chơi vẫn có thể không được chi trả tiền thưởng.

- Do đó, sau khi mua vé, hãy bảo quản cẩn thận trong suốt thời gian chờ kết quả mở thưởng để tránh rủi ro và đảm bảo đầy đủ quyền lợi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.