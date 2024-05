Xét nghiệm ADN thi thể nghi của cháu bé 6 tuổi mất tích lúc đi gửi trẻ

(VTC News) -

Liên quan đến việc cháu bé 6 tuổi mất tích lúc đi gửi trẻ, trả lời VTC News chiều 20/5, ông Trần Đình Vui - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lượng chức năng sẽ xét nghiệm ADN thi thể được phát hiện ở vùng biển Đà Nẵng nhằm xác định có phải thi thể của cháu Lê Phước N. (SN 2018, trú Tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) hay không.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Lăng Cô cho biết, sau khi thi thể được phát hiện, lực lượng chức năng tổ chức cho gia đình cháu N. đến nhận dạng.

Tuy nhiên, do thi thể không còn nguyên vẹn nên gia đình cũng không thể xác định chính xác đó có phải cháu N. hay không. Do đó, lực lượng chức năng sẽ thực hiện xét nghiệm AND để xác định danh tích. Công việc này mất khoảng 3 - 6 tháng mới có kết quả.

Thi thể trẻ em được phát hiện trên vùng biển Đà Nẵng nhưng không còn nguyên vẹn nên rất khó xác định danh tính. (Ảnh: FB)

Trước đó, ngày 12/5, do là ngày nghỉ nên cháu Lê Phước N. được phụ huynh gửi ở nhà giữ trẻ của cô Nguyễn Thị Kim C. (SN 1990) tại địa chỉ 23/169 An Cư Đông (Tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô).

Ngôi nhà này vốn thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Đức A. nhưng ông A. cho cô C. ở nhờ và giữ trẻ. Hôm đó, do có việc bận nên cô Nguyễn Thị Kim C. giao cháu N. cho cô Dương Thị Phương T. giữ giúp.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc cho biết, cả cô giáo Nguyễn Thị Kim C. và Dương Thị Phương T. đều là giáo viên của Trường Mầm non Mai Khôi (một trường tư thục đóng tại thị trấn Lăng Cô - nơi cháu N. đang theo học chính khoá). Nhà giữ trẻ của cô C. tại địa chỉ nêu trên là điểm trông trẻ tự phát.

Khoảng 14h, trong giờ nghỉ trưa, cháu N. bỏ đi chơi một mình. Đến 15h35, khi không thấy cháu N., cô giáo mới báo cho gia đình và tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực biển, nhưng chỉ phát hiện đôi dép giống dép của cháu.

Thời điểm mất tích, cháu N. mặc áo kẻ sọc màu trắng. Cháu N. được cho là có biểu hiện tăng động, cứ nhìn thấy nước là lao xuống.

Mẹ cháu Lê Phước N. quỳ khóc trên bờ biển chờ tin con. (Ảnh: Đội xe 0 đồng Thừa Thiên - Huế).

Trưa 19/5, một thi thể trẻ em được người dân phát hiện tại khu vực bãi biển Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Địa điểm phát hiện thi thể nằm cách tổ dân phố Hải Vân (thị trấn Lăng Cô) nơi cháu N. mất tích khoảng 15 km đường biển.