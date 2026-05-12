Hạ gục sao muay Thái Rodtang, cao thủ Nhật Bản nghỉ 10 ngày phát hiện gãy chân

Ngày 29/4/2026, ngôi sao kickboxing Takeru Segawa (34 tuổi) hạ gục cao thủ Muay Thái Rodtang Jitmuangnon (28 tuổi) ở hiệp 5. Chiến thắng này giúp võ sĩ Nhật Bản giành đai vô địch Kickboxing hạng Flyweight tạm thời tại sự kiện ONE SAMURAI 1. Anh giải nghệ ngay sau trận thắng.

10 ngày sau trận đấu, Takeru Segawa thông báo anh bị gãy xương bàn chân ở trận đấu với Rodtang. Cao thủ kickboxing chỉ phát hiện ra khi chụp cộng hưởng từ (MRI). Bức ảnh chụp MRI mà Takeru thông báo trên mạng xã hội cho thấy một vết nứt rõ rệt ở bàn chân của võ sĩ này.

Takeru cho biết: "Sau trận đấu, chân tôi liên tục bị đau. Khi đi kiểm tra thì hóa ra là bị gãy xương. Đúng với cái biệt danh 'Natural Bone Crusher' (Kẻ hủy diệt xương cốt bẩm sinh) cho đến tận phút cuối cùng nhỉ. Sau trận này sẽ không còn cuộc đấu nào nữa, tôi sẽ chỉ nghỉ ngơi và hồi phục. Tôi thực sự rất hạnh phúc vì đã giành chiến thắng”.

Takeru đánh bại Rodtang vào cuối tháng 4 năm nay

Trong dòng trạng thái của mình, Takeru đã bông đùa khi sửa biệt danh của anh là "Natural Born Crusher" (Kẻ hủy diệt bẩm sinh) thành "Natural Bone Crusher" (Kẻ hủy diệt xương cốt) để nói về việc bị gãy xương sau các pha trao đổi đòn sấm sét với ngôi sao Muay Thái Rodtang trong trận đấu.

Chiến thắng trước Rodtang là chương kết đẹp đẽ nhất cho sự nghiệp thi đấu của Takeru. Anh đã hy sinh tất cả, chấp nhận cơ thể bầm dập và xương gãy để mang lại niềm vui cuối cùng cho người hâm mộ trước khi giải nghệ.

Bức ảnh chụp MRI của Takeru

Hiện tại, Takeru xác nhận sẽ bước vào giai đoạn nghỉ ngơi và phục hồi hoàn toàn vì đã giải nghệ sau trận đấu với Rodtang.

Takeru Segawa là nhà vô địch K-1 hạng cân Super Featherweight, Featherweight và Super Bantamweight. Anh là võ sĩ duy nhất trong lịch sử K-1 giành danh hiệu ở ba hạng cân khác nhau. Takeru được nhiều người xem là một tài năng kiệt xuất của thế hệ mình và là một trong những võ sĩ kickboxing vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại của môn thể thao này, bên cạnh người đồng hương Tenshin Nasukawa.