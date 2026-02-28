Xe tải chở gạo làm sập cầu ở Cần Thơ

(VTC News) -

Sáng 28/2, xe tải chở 8,2 tấn gạo lưu thông qua cầu 30 tháng 4 - tuyến nối tỉnh lộ 921 và đường Nguyễn Trọng Quyền TP Cần Thơ, đã gây sập luồng giữa dành cho xe 4 bánh.

Nửa thân xe tải chở gạo chìm dưới kênh. (Ảnh: Anh Tú)

Tại hiện trường, nửa thân xe tải chìm dưới kênh, nhiều bao gạo đổ ra ngoài, tài xế mở cửa xe chạy ra kêu cứu.

Vụ việc khiến một đầu nhịp chính cầu chìm xuống nước, đầu còn lại gác lên trụ; giao thông cả đường thủy và đường bộ giữa 2 phường Thuận Hưng và Trung Nhứt của TP Cần Thơ bị gián đoạn.

Cầu 30 tháng 4 bắc qua sông Thốt Nốt, nối liền 2 phường Thuận Hưng và Trung Nhứt, TP Cần Thơ. Đây là nơi có lưu lượng vận chuyển lúa gạo đường sông tấp nập nhất miền Tây.

Cơ quan chức năng đang tập trung phân luồng, xác minh, làm rõ vụ việc.

Đây là tuyến đường có lưu lượng vận chuyển lúa gạo đường sông tất nập nhất miền Tây. (Nguồn: Cần Thơ News)

Cầu 30 tháng 4 xây dựng khoảng 15 năm trước. Cầu có chiều dài khoảng 60 m, trụ bêtông, nhịp thép, với hai làn xe máy mỗi bên rộng khoảng 1,5 m và làn giữa cho ô tô rộng 3,5 m.

Sông Thốt Nốt dài 53 km, chảy qua tỉnh An Giang và TP Cần Thơ, đổ ra sông Hậu. Đây là tuyến vận tải thủy quan trọng, trung chuyển lúa gạo đến chợ gạo Thốt Nốt, nơi tập trung nhà máy xay xát, chế biến xuất khẩu.