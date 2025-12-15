Xe quá tải làm sập cầu ở Tây Ninh

(VTC News) -

Sáng 15/12, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã ban hành thông báo khẩn, cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu tạm Ông Mười Tâm từ 7h ngày 11/12 tại lý trình Km 23+500, đường tỉnh 831 (xã Vĩnh Hưng). Việc phong tỏa sẽ duy trì cho đến khi hoàn tất công tác khắc phục sự cố.

Theo cơ quan chức năng, sự cố xảy ra lúc 3h10 sáng 11/12. Vào thời điểm này, xe cẩu biển số 63LA-0162 của công ty TNHH CK VT Thuận Thành Phong - có tải trọng 38 tấn, tức vượt hơn 4 lần tải trọng của cầu tạm đã lưu thông qua đây khiến cầu sập nhịp giữa.

Nhịp giữa cầu sắt tạm trên đường tỉnh 831 (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) bị sập. (Ảnh: CTV)

Sự cố khiến giao thông khu vực xã Vĩnh Hưng bị tê liệt, buộc ngành chức năng phải đưa ra các lộ trình thay thế như sau:

Xe thô sơ, xe 2 bánh: đi vòng qua cầu hiện hữu Kênh Măng Đa, sau đó men theo bờ Tây kênh Măng Đa để sang xã Tân Hưng.

Xe tải trên 8 tấn: di chuyển theo đường cặp kênh 28 và kênh 504, qua cầu kênh 504 để trở lại đường tỉnh 831.

Xe tải lớn hơn 8 tấn: bắt buộc đi vòng Quốc lộ 62, sang đường tỉnh 819 (kênh 79 cũ) rồi mới vào xã Tân Hưng và ngược lại.

Hiện cơ quan chức năng đã khắc phục sự cố.

Đáng chú ý, tuyến đường vòng dành cho xe tải nặng dài gần 50km, khiến nhiều tài xế mất thêm thời gian và chi phí đi lại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và tài xế tuân thủ tuyệt đối biển báo, hướng dẫn trên hiện trường nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian khắc phục sự cố.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố sập cầu tạm.