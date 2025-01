(VTC News) -

Thông tin trên vừa được Cục Đăng kiểm cho biết tại văn bản gửi các Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và cơ sở đăng kiểm xe cơ giới.

"Xe cải tạo được cho phép sử dụng nhưng phải có chứng nhận cải tạo của cơ quan chức năng", nguồn tin tại Cục Đăng kiểm cho biết.

Xe mô tô, xe gắn máy được phép cải tạo từ 1/1/2025. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Cục Đăng kiểm, xe cơ giới có sự sai khác thông số kỹ thuật với chứng nhận đăng ký xe, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cải tạo thì phải làm thủ tục chứng nhận cải tạo theo quy định như sau:

Trường hợp xe cơ giới có thay đổi về khối lượng bản thân, khối lượng hàng chuyên chở khác với chứng nhận đăng ký xe, nhưng có các thông số kỹ thuật và hình ảnh của xe phù hợp với giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp ở lần kiểm định gần nhất trước ngày 1/1/2025 thì việc cấp chứng nhận xe cải tạo thực hiện thuộc đối tượng được miễn hồ sơ thiết kế.

Trường hợp xe cơ giới có khối lượng bản thân; kết cấu, kích thước thùng hàng; kích thước bao của xe khác với giấy chứng nhận kiểm định được cấp ở lần gần nhất trước ngày Thông tư số 47 có hiệu lực thì phải làm thủ tục chứng nhận xe cơ giới cải tạo. Chủ xe phải lập hồ sơ thiết kế để kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận cải tạo.

Đối với các trường hợp xe cải tạo nhưng chưa thực hiện đổi chứng nhận đăng ký xe mà giấy chứng nhận cải tạo bị mất hoặc hết hiệu lực hoặc bị cấp sai thì chủ xe sẽ được cấp lại giấy chứng nhận xe cải tạo để thực hiện việc cấp đổi chứng nhận đăng ký xe.

Trong đó chủ xe cần lưu ý, xe cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận cải tạo nhưng bị hết thời hạn hiệu lực theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp giấy chứng nhận cải tạo, chủ xe có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận cải tạo để thực hiện việc cấp đổi chứng nhận đăng ký xe được thực hiện tại cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, trên cơ sở kết quả kiểm tra đối chiếu giữa xe cơ giới thực tế với thông số kỹ thuật của giấy chứng nhận cải tạo đã cấp. Nếu phù hợp thì cấp lại giấy chứng nhận cải tạo cho chủ xe, nếu không phù hợp thì chủ xe phải thực hiện theo quy định tại để được cấp chứng nhận xe cải tạo.

Nói về thời điểm thực hiện việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Cục Đăng kiểm cho biết sẽ được thực hiện theo thời điểm áp dụng quy định tại Quyết định của Thủ tướng ban hành về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm cũng khuyến cáo người dân không sử dụng xe có nguồn gốc không rõ ràng. Trong thời gian tới, Cục Đăng kiểm sẽ xây dựng hệ thống phần mềm để cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên cơ sở đối chiếu với dữ liệu đăng ký xe của cơ quan Công an, dữ liệu xe nhập khẩu và xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đồng thời tích hợp dữ liệu với tài khoản định danh điện tử của chủ xe và ứng dụng VNeID nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong việc quản lý, sử dụng và kiểm soát phương tiện.

"Những trường hợp xe có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng (xe nhập lậu, xe bị trộm cắp...) sẽ bị từ chối kiểm định do không có trong dữ liệu đăng ký xe của cơ quan công an, dữ liệu xe nhập khẩu và xe sản xuất, lắp ráp trong nước của Cục Đăng kiểm. Đồng thời sẽ phát hiện được những trường hợp sử dụng chứng nhận đăng ký xe giả khi thực hiện thủ tục kiểm định xe. Với các trường hợp này cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phải nhập thông tin lên hệ thống cảnh báo và thông báo cho cơ quan công an tại địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật", Cục Đăng kiểm nhấn mạnh.