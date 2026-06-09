Xe máy điện Honda UC3 chưa mở bán đã giảm thẳng 22 triệu đồng

(VTC News) -

Honda Việt Nam vừa qua đã công bố chính sách bán hàng dành cho mẫu xe máy điện Honda UC3, dự kiến mở bán từ tháng 7/2026. Đáng chú ý, mẫu xe này được áp dụng chương trình giá kích cầu ngay từ thời điểm ra mắt, với mức giảm lên tới hơn 22 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, UC3 có hai phiên bản gồm Tiêu chuẩn và Đặc biệt. Phiên bản Tiêu chuẩn có giá bán lẻ đề xuất khoảng 78,5 triệu đồng (VAT 8%), trong khi phiên bản Đặc biệt được niêm yết ở mức 79,9 triệu đồng. Tuy nhiên, giá kích cầu được áp dụng lần lượt chỉ còn khoảng 56,5 triệu đồng và 57,9 triệu đồng. Như vậy, mức ưu đãi dành cho khách hàng lên tới 22 triệu đồng mỗi xe.

UC3 hiện là mẫu xe máy điện có mức giá cao nhất của Honda tại Việt Nam. (Ảnh: HVN)

Honda cho biết chương trình giá kích cầu được triển khai nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh, đồng thời tạo điều kiện để người dùng tiếp cận các dòng xe điện chất lượng cao với chi phí dễ tiếp cận hơn. Chương trình sẽ có hiệu lực từ ngày mở bán và kéo dài cho tới khi có thông báo mới từ hãng.

Bên cạnh mức giá đáng chú ý, Honda UC3 cũng được định vị ở phân khúc xe máy điện cao cấp. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 6 kW, cho tốc độ tối đa 82 km/h. Theo công bố của nhà sản xuất, khả năng tăng tốc của UC3 tương đương các mẫu xe tay ga động cơ xăng 160cc.

Nguồn năng lượng trên xe đến từ bộ pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136. Honda công bố quãng đường di chuyển tối đa khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe cũng được trang bị phanh tái sinh năng lượng, phanh kết hợp CBS, ba chế độ lái cùng chế độ hỗ trợ lùi.

UC3 hỗ trợ chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO dành cho xe hai bánh. (Ảnh: HVN)

Bộ sạc 1.200W đi kèm cho phép sạc từ 20% lên 80% pin trong khoảng 2 giờ và sạc đầy trong khoảng 4 giờ. Đồng thời, Honda cũng dự kiến triển khai hệ thống trạm sạc công cộng tại các HEAD kinh doanh xe điện từ tháng 7/2026, với chi phí sạc 7.020 đồng mỗi lần.

Xe sở hữu màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, cho phép dẫn đường và nghe gọi qua Bluetooth. Xe còn có cốp chứa đồ dung tích 26 lít, hệ thống khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB-C.

Việc Honda công bố giá kích cầu cho UC3 ngay từ thời điểm mở bán phần nào phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường xe máy điện. Trước UC3, mẫu ICON e: của hãng cũng đã nhiều lần điều chỉnh giá và tăng ưu đãi để cải thiện sức hút, đưa giá thực tế từ khoảng 27 triệu đồng xuống chỉ còn hơn 15 triệu đồng sau chưa đầy một năm có mặt trên thị trường.