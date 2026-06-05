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Xuất bản ngày 05/06/2026 07:51 AM
Xuất bản ngày 05/06/2026 07:51 AM

Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2026 mới nhất

Phan Minh Hoàng
Phan Minh Hoàng
(VTC News) -

Bài viết giới thiệu bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 6/2026 - giá niêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ các phiên bản.

Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Xe máy Honda chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng.

Cùng với đó, xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thấp hơn các dòng xe máy hãng khác và đặt biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn.

Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2026 mới nhất - 1

Tuy nhiên, Honda cũng là hãng xe có giá “biến động” nhất khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng khá nhiều. Dưới đây là cập nhật bảng giá xe máy Honda tháng 6/2026 mới nhất giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2026

Bảng giá xe tay ga Honda tháng 6/2026
Honda Vision 2026Giá đề xuất (đồng)
Vision 2026 bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey)31.310.182
Vision 2026 bản Cao cấp32.979.273
Vision 2026 bản Đặc biệt34.353.818
Vision 2026 bản Thể thao36.612.000
Giá xe Honda Air Blade 2026Giá đề xuất
Air Blade 125 bản Tiêu Chuẩn 42.208.363
Air Blade 125 bản Đặc biệt43.386.545
Air Blade 125 ABS bản Thể thao47.804.727
Air Blade 160 ABS bản Tiêu chuẩn56.890.000
Air Blade 160 ABS bản Đặc biệt58.090.000
Air Blade 160 ABS bản Thể thao58.590.000
Giá xe Honda Vario 2026Giá đề xuất
Vario 160 CBS bản Tiêu Chuẩn51.990.000
Vario 160 CBS bản Cao Cấp52.490.000
Vario 160 ABS bản Đặc biệt55.990.000
Vario 160 ABS bản Thể thao56.490.000
Vario 125 bản Đặc biệt40.735.637
Vario 125 bản Thể Thao41.226.545
Giá xe Honda Lead 2026Giá đề xuất
Lead 125 bản Tiêu chuẩn39.557.455
Lead 125 bản Cao cấp41.717.455
Lead 125 bản Đặc biệt ABS45.644.727
Giá xe Honda SH Mode 2026Giá đề xuất
SH Mode bản Tiêu chuẩn CBS57.132.000
SH Mode bản Cao cấp ABS62.139.273
SH Mode bản Đặc biệt ABS63.317.455
SH Mode bản Thể thao ABS 63.808.363
Giá xe Honda SH 2026Giá đề xuất
SH 125i phanh CBS76.473.818
SH 125i phanh ABS83.837.455
SH 125i ABS bản Đặc biệt85.015.637
SH 125i ABS bản Thể thao85.506.545
SH 160i phanh CBS95.090.000
SH 160i phanh ABS102.590.000
SH 160i ABS bản Đặc biệt103.790.000
SH 160i ABS bản Thể thao104.290.000
Giá xe Honda SH350iGiá đề xuất
SH350i phiên bản Cao cấp151.190.000
SH350i phiên bản Đặc biệt152.190.000
SH350i phiên bản Thể thao152.690.000
Giá xe Honda ADV350Giá đề xuất
ADV350 165.990.000
Bảng giá xe số Honda tháng 6/2026
Giá xe Honda Wave 2026Giá đề xuất
Wave Alpha bản Tiêu chuẩn17.859.273
Wave Alpha bản Đặc biệt18.448.363
Wave Alpha Cổ điển18.939.273
Wave RSX bản phanh cơ vành nan hoa22.032.000
Wave RSX bản phanh đĩa vành nan hoa23.602.909
Wave RSX bản Phanh đĩa vành đúc25.566.545
Giá xe Honda Blade 2026Giá đề xuất
Blade 110 bản Tiêu chuẩn18.900.000
Blade 110 bản Đặc biệt20.470.000
Blade 110 bản Thể thao21.943.636
Giá xe Honda Future 2026Giá đề xuất
Future 125 Fi bản tiêu chuẩn vành nan hoa30.524.727
Future 125 Fi bản Cao cấp vành đúc31.702.909
Future 125 Fi bản Đặc biệt vành đúc 32.193.818
Giá xe Honda Super Cub C125Giá đề xuất
Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn86.292.000
Super Cub C125 Fi Đặc biệt87.273.818
Giá xe Honda C125 2026Giá đề xuất
C125 2026 màu xám đen85.801.091
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 6/2026
Giá xe Winner R 2026Giá đề xuất
Winner R bản Tiêu chuẩn CBS46.160.000
Winner R ABS bản Đặc biệt 50.060.000
Winner R ABS bản Thể thao50.560.000
Giá xe Honda CBR150RGiá đề xuất
CBR150R bản Tiêu chuẩn (Đen Đỏ)72.290.000
CBR150R bản Thể thao (Đen)73.790.000
CBR150R bản Đặc biệt (Đen xám)73.290.000

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

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