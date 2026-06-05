Cận cảnh trạm đổi pin xe máy điện Honda CUV e: tại Hà Nội

(VTC News) -

Triển khai hệ mạng lưới trạm đổi pin của Honda tại Hà Nội. (Video: Mạnh Hùng)

Cùng với việc mở bán mẫu xe máy điện Honda CUV e:, Honda Việt Nam (HVN) chính thức đưa vào vận hành hệ thống trạm đổi pin Honda e Battery Station tại Hà Nội từ ngày 4/6, đồng thời chuẩn bị triển khai mạng lưới trạm sạc Honda Motor Charger Hub cho các dòng xe điện tiếp theo.

Theo ghi nhận, các trạm đổi pin được đặt tại hệ thống HEAD kinh doanh xe điện. Khách hàng sử dụng Honda CUV e: chỉ cần mang pin đến trạm để đổi lấy bộ pin đã được sạc đầy, thay vì phải chờ sạc tại nhà.

Hệ thống trạm đổi pin phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp và ưu tiên triển khai tại các HEAD Honda để có thể hỗ trợ người dùng trực tiếp. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Để sử dụng dịch vụ, người dùng cần đăng ký gói dùng trạm đổi pin trên ứng dụng MyHonda+ và được cấp thẻ chip để thực hiện các giao dịch đổi pin. Toàn bộ thông tin về vị trí trạm, lịch sử sử dụng và thanh toán đều được quản lý trên ứng dụng.

Đại diện Honda cho biết, không áp dụng việc giao dịch đổi pin trên điện thoại do lo ngại các vấn đề về mất sóng, hết pin, ngắt kết nối có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm của người dùng. Tính năng này trong tương lai có thể tích hợp trong chìa khoá thông minh.

Thẻ chip kích hoạt hệ thống đổi pin. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Honda CUV e: có giá bán lẻ đề xuất 65 triệu đồng đối với phiên bản đi kèm 2 pin và 2 bộ sạc. Trong khi đó, phiên bản không kèm pin có giá 45 triệu đồng.

Đối với khách hàng mua xe không kèm pin, Honda cung cấp hai lựa chọn dịch vụ. Gói thuê pin để sạc tại nhà 250.000 đồng/tháng cho hai pin. Nếu sử dụng hệ thống đổi pin e không giới hạn số lần đổi, khách hàng cần trả 350.000 đồng/tháng.

Với kết cấu 2 pin vận hành có thể đổi được, phần cốp CUV e: không có quá nhiều diện tích để đồ như các mẫu xe sạc trực tiếp. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Người dùng có thể lựa chọn chu kỳ thanh toán 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng tùy nhu cầu. Honda cũng triển khai chương trình trả góp với lãi suất từ 0,55%/tháng cho khách hàng mua xe.

Những khách hàng đầu tiên mua mẫu xe mới của Honda. (Ảnh: HVN)

"CUV e: sẽ có mặt tại 19 HEAD ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Đây đều là các HEAD hàng đầu trong mạng lưới của chúng tôi được lựa chọn để đảm bảo mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng", bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, cho biết.

Bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Mẫu xe máy điện CUV e: với công suất tương đương 110cc. Thiết kế xe nổi bật với phong cách đơn giản, tinh tế, kết hợp với hai màu chủ đạo đen và trắng, tăng thêm vẻ mạnh mẽ, cao cấp.

CUV e: được trang bị động cơ mạnh mẽ với ba chế độ lái (Tiêu Chuẩn, Thể Thao, Tiết Kiệm) cùng chế độ hỗ trợ lùi để di chuyển trong không gian hẹp. Mang khả năng vận hành vượt trội và mượt mà, CUV e: có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 83km/h và chỉ mất 5.1 giây để tăng tốc và hoàn thành quãng đường từ 0 - 50 mét.

Honda CUV e: phiên bản không kèm pin có giá 45 triệu đồng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bên cạnh đó, Honda CUV e: sử dụng màn hình TFT 7 inch kết nối Honda RoadSync Duo, hỗ trợ định vị, nghe gọi qua Bluetooth, đi kèm khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB-C.

Honda bảo hành xe trong 3 năm không giới hạn quãng đường. Bộ pin được bảo hành 2 năm và có thể gia hạn thêm 1 năm nếu khách hàng thực hiện đầy đủ các đợt kiểm tra định kỳ theo quy định của hãng.

Mạng lưới trạm đổi pin hiện nay của Honda tại Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Song song với mô hình đổi pin, Honda cũng phát triển hệ thống trạm sạc Honda Motor Charger Hub dành cho mẫu xe điện Honda UC3 và các dòng xe tương lai. Hệ thống sử dụng chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO với công suất 1.200W mỗi đầu sạc.

Xe máy điện Honda UC3 dự kiến mở bán vào tháng 7 thông qua 83 HEAD Kinh doanh xe điện tại 20 tỉnh, thành phố. Xe có mức giá ưu đãi từ 56,5 triệu đồng. (Ảnh: HVN)

Theo kế hoạch, các trạm sạc sẽ bắt đầu vận hành từ tháng 7/2026 tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương khác. Mức phí sạc được Honda công bố là 7.020 đồng/lần sạc, thanh toán thông qua ứng dụng MyHonda+.