Thị trường xe bán tải nửa đầu năm 2026: Toyota Hilux bám đuổi Ford Ranger

(VTC News) -

Thị trường xe ô tô bán tải tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng khá tốt, đạt 12.877 xe, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2025. Theo các chuyên gia, việc các cơ quan chức năng nới lỏng quy định về xe bán tải, đặc biệt là các thông số liên quan đến niên hạn sử dụng và quy chuẩn kỹ thuật mới, đã giúp tháo gỡ tâm lý e ngại của người tiêu dùng, từ đó góp phần quan trọng ổn định lại tình hình thị trường và thúc đẩy sức mua chung.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong giai đoạn này là sự bứt phá mạnh mẽ của Toyota Hilux, tạo nên áp lực không nhỏ lên vị trí dẫn đầu của Ford Ranger và làm thay đổi cục diện thị phần so với hai năm liên tiếp trước đó.

Doanh số phân khúc xe bán tải tại Việt Nam nửa đầu năm 2025 và nửa đầu năm 2026.

Trong tháng 6 vừa qua, Toyota Hilux đã đạt doanh số 1.000 xe, tăng 54% so với tháng trước đó. Kết quả này giúp mẫu xe Nhật Bản vượt qua Ford Ranger với khoảng cách 148 xe để chiếm vị trí số 1 trong tháng. Đây là lần thứ hai từ đầu năm 2026 Toyota Hilux giành vị trí dẫn đầu tháng, sau lần đầu tiên vào tháng 2. Việc ra mắt thế hệ mới từ năm 2024 và liên tục tối ưu giá bán, nâng cấp trang bị là yếu tố chính giúp mẫu xe này gia tăng sức cạnh tranh qua từng năm.

Toyota Hilux thế hệ mới ghi nhận đà bứt phá mạnh mẽ về doanh số.

Mặc dù bị đối thủ vượt mặt trong tháng 6, Ford Ranger vẫn duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc tính lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2026. Mẫu xe Mỹ đạt doanh số 6.986 chiếc, chiếm hơn 51% thị phần toàn phân khúc. Tuy nhiên, nếu nhìn vào số liệu cùng kỳ các năm trước, thế độc tôn của Ranger đang suy giảm rõ rệt. Lượng tiêu thụ của mẫu xe này đã giảm 10,2% so với mức 7.785 xe của năm 2025, và giảm sâu hơn nữa nếu so với mức chi phối tuyệt đối trên 80% thị phần của nửa đầu năm 2024.

Ford Ranger vẫn duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc xe bán tải nửa đầu năm 2026.

Sự sụt giảm của Ranger cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ của Hilux, với 3.981 xe bán ra trong nửa đầu năm 2026, đã khiến khoảng cách doanh số giữa hai mẫu xe này bị thu hẹp đáng kể.

Ở nhóm phía sau, Mitsubishi Triton ghi nhận doanh số đạt 1.540 xe sau 6 tháng đầu năm 2026. Kết quả này thể hiện mức sụt giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2025 (1.816 xe), dù trước đó dòng xe này từng có sự tăng trưởng gần gấp đôi so với nửa đầu năm 2024. Triton tiếp tục đứng ở vị trí thứ ba toàn phân khúc.

Xếp cuối phân khúc là Isuzu D-Max với 370 chiếc được bàn giao đến tay khách hàng trong hai quý đầu năm 2026. Dù sản lượng còn khiêm tốn nhưng kết quả này vẫn đánh dấu mức tăng trưởng hơn 45% so với cùng kỳ năm 2025. Thị trường xe bán tải còn có sự góp mặt của dòng xe Nissan Navara, tuy nhiên nhà phân phối không công bố số liệu bán hàng cụ thể.