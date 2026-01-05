Những mẫu nhà mái Nhật 1 tầng đơn giản, hiện đại 2026

(VTC News) -

Trong xu hướng thiết kế nhà ở 2026, kiến trúc mái Nhật 1 tầng được đánh giá cao bởi sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Thay vì các mái dốc quá cao như mái Thái, mái Nhật giữ độ nghiêng vừa phải, giúp ngôi nhà trông thanh thoát, không bị nặng nề. Ưu điểm của kiểu mái này là khả năng chống nóng, thoát nước hiệu quả và tạo không gian sống rộng rãi, thoáng đãng cho gia đình.

Dưới đây là một số mẫu nhà mái Nhật 1 tầng đơn giản, hiện đại:

Nhà vườn mái Nhật 1 tầng

(Ảnh: Decoxdesign)

Nhà vườn 1 tầng với mái Nhật là lựa chọn hàng đầu cho gia chủ yêu thiên nhiên và không gian sống thư thái. Mẫu thiết kế này thường dành cho các khu đất rộng, đặt nhà chính giữa một khu vườn xanh mát.

Âm hưởng kiến trúc Nhật thể hiện rõ qua mái dốc rộng, các vật liệu như gỗ, đá và cây xanh kết hợp hài hòa xung quanh nhà, tạo nên không gian sống yên bình, gần gũi.

Nhà vườn 1 tầng thường được bố trí thêm tiểu cảnh, hồ nước nhỏ và lối đi quanh nhà.

Nhà mái Nhật chữ L

(Ảnh: Vinavic)

Thiết kế nhà mái Nhật 1 tầng chữ L ngày càng phổ biến bởi sự linh hoạt trong bố trí không gian sống. Với dạng hình này, gia chủ có thể dễ dàng tạo sân vườn phía trước hoặc sân phụ phía sau, đồng thời tối ưu lối đi nội thất và view nhìn rộng rãi.

Hệ mái Nhật kết hợp cùng mặt bằng chữ L tạo nên một tổng thể thống nhất, vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với những gia đình yêu thích kiến trúc mở và thoáng khí.

Nhà mái Nhật 1 tầng phong cách tân cổ điển

(Ảnh: Duraflex)

Nhà mái Nhật phong cách tân cổ điển mang vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch. Các chi tiết phào chỉ tinh xảo, trụ cột lớn cùng hệ mái dốc nhẹ nhàng tạo tổng thể kiến trúc mềm mại.

Nhà mái Nhật đơn giản

(Ảnh: Decoxdesign)

Không cầu kỳ bởi các chi tiết rườm rà, mẫu nhà mái Nhật đơn giản chỉ sử dụng hình khối vuông vức, bảng màu trung tính thanh lịch chủ đạo cũng đủ tôn lên vẻ đẹp công trình.

Nhà mái Nhật có gara

(Ảnh: Duraflex)

Đây là giải pháp tối ưu cho gia chủ sở hữu ô tô, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế. Gara có thể được bố trí liền kề hoặc tách biệt với nhà chính, tạo ra sự tiện dụng tối đa mà vẫn giữ được vẻ đẹp tổng thể của công trình.