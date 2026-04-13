Xăng E10 có 'ăn mòn' xe như nhiều người lo ngại?

Bộ Công Thương đã hoàn tất dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 50 về lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 30/4, toàn bộ xăng không chì (xăng khoáng như RON 95) được đề xuất pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho ô tô, xe máy trên phạm vi cả nước. Mốc thời gian này được điều chỉnh sớm hơn so với quy định trước đó tại Thông tư 50, vốn dự kiến áp dụng từ ngày 1/6.

Đề xuất đẩy sớm thời điểm áp dụng xăng E10 đang thu hút sự chú ý lớn, khi người dân đặc biệt quan tâm liệu phương tiện hiện tại có bị ảnh hưởng khi chuyển sang loại nhiên liệu mới này.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho rằng rủi ro chủ yếu chỉ nằm ở một nhóm nhỏ phương tiện đời cũ.

"Hầu hết xe đời mới đều tương thích tốt. Tuy nhiên, có các dòng xe đời cũ (thường sản xuất trước năm 2005) hoặc xe sử dụng công nghệ cũ (như bộ chế hòa khí), cồn Ethanol tính tẩy rửa cao và hút nước có thể gây ảnh hưởng nhất định đến các chi tiết bằng cao su tự nhiên hoặc nhựa không chịu cồn", ông Quyết nhận định.

Các cột bơm xăng E10 ngày càng xuất hiện nhiều trên các cây xăng ở Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức)

Do vậy, đại diện VAMA khuyến nghị chủ xe đời cũ nên chủ động kiểm tra tại các đại lý chính hãng để được tư vấn về việc thay thế các chi tiết như gioăng, ống dẫn nhiên liệu nếu cần thiết trước khi chuyển hẳn sang E10.

Trong khi đó, với các dòng xe hiện đại, mức độ tương thích được đánh giá là cao. Theo VAMA, hệ thống nhiên liệu trên xe đời mới đã được thiết kế với vật liệu kháng cồn, từ bình xăng, bơm xăng đến kim phun và các vòng đệm. “Hiện tượng ăn mòn hay lão hóa gioăng cao su sẽ không xảy ra nếu xe sử dụng đúng loại xăng E10 đạt quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN”, ông Quyết khẳng định.

Một trong những băn khoăn phổ biến khác của nhiều người dùng là xe có thể bị "ì" hoặc hụt ga khi sử dụng xăng sinh học. Tuy nhiên, đại diện VAMA cho rằng nguyên nhân thường nằm ở chất lượng nhiên liệu đầu vào.

Xăng E10 đạt chuẩn có trị số Octane tương đương, thậm chí cao hơn xăng khoáng, nên vẫn đảm bảo quá trình cháy ổn định. Các hiện tượng vận hành bất thường nếu có thường xuất phát từ xăng bị pha tạp chất hoặc lẫn nước.

Thành phần xăng E10 gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol - loại cồn có thể sản xuất từ sắn, mía, ngô. So với xăng E5 hiện đang lưu hành, xăng E10 có tỷ lệ ethanol cao hơn, được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả giảm phát thải. (Ảnh: Minh Đức)

Về tiêu hao nhiên liệu, Ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng nên mức tiêu thụ có thể tăng nhẹ, khoảng 1-3%. Dù vậy, trong điều kiện vận hành thực tế, sự khác biệt này khó nhận biết. Đổi lại, xăng E10 giúp động cơ cháy sạch hơn, góp phần giảm phát thải - yếu tố quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững.

Người dùng được khuyến nghị đổ xăng tại các cửa hàng uy tín, tuân thủ bảo dưỡng định kỳ và thay lọc nhiên liệu đúng hạn. Ngoài ra, không nên để xe quá lâu không sử dụng khi bình xăng còn ít, do đặc tính hút ẩm của Ethanol có thể gây đọng nước trong bình.

Về chính sách hậu mãi, VAMA cho biết các hãng xe thành viên cam kết đảm bảo quyền lợi bảo hành nếu người dùng sử dụng đúng nhiên liệu theo khuyến nghị. Những trường hợp hư hỏng do xăng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc sẽ không thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.

Đại diện VAMA cũng nhấn mạnh, việc sử dụng nhiên liệu sinh học không phải là mới khi đã được triển khai rộng rãi tại nhiều thị trường như Thái Lan, Indonesia hay Brazil trong nhiều năm qua. Tại Việt Nam, các tiêu chuẩn liên quan cũng đã được ban hành từ sớm, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi.

"VAMA khẳng định các hãng xe luôn đồng hành cùng lộ trình nhiên liệu sạch của Chính phủ", ông Quyết khẳng định, đồng thời nhấn mạnh phần lớn các dòng xe mới hiện nay đã được thiết kế tương thích với xăng E10. Điều này được kỳ vọng giúp quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, vừa đảm bảo vận hành phương tiện, vừa góp phần giảm phát thải ra môi trường.