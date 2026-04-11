Top 5 ô tô Trung Quốc giá cao nhất Việt Nam: Cuộc đua của những Flagship

(VTC News) -

Các hãng xe Trung Quốc đang chuyển dịch sang phân khúc cao cấp tại Việt Nam bằng việc liên tiếp ra mắt các dòng xe hạng sang.

Những mẫu xe này thiết lập ngưỡng giá tiền tỷ, trực tiếp cạnh tranh về công nghệ với các thương hiệu từ châu Âu và Nhật Bản.

Hồng Kỳ E-HS9 (Phiên bản Flagship) - 3,688 tỷ đồng

Hồng Kỳ E-HS9 giữ vị trí quán quân về giá bán trong nhóm xe Trung Quốc phân phối chính hãng.

Thiết kế của E-HS9 khiến nhiều người liên tưởng tới dòng xe siêu sang Rolls Royce với lưới tản nhiệt dạng thác nước cỡ lớn và dải đèn định vị chạy dọc nắp ca-pô.

Phiên bản cao cấp nhất sở hữu cấu hình bốn chỗ ngồi độc lập, tích hợp đầy đủ các chức năng mát-xa, sưởi ấm, thông gió và khả năng ngả ghế tới 125 độ.

Xe trang bị hai động cơ My Post điện cho tổng công suất 550 mã lực và bộ pin dung lượng 99 kWh. Tuy nhiên, một rào cản lớn đối với người dùng là xe hiện chưa thể sử dụng hệ thống trạm sạc công cộng phổ biến tại Việt Nam.

Khách hàng chủ yếu phải sử dụng bộ sạc tại nhà hoặc trạm sạc tại các đại lý chính hãng của Hồng Kỳ. Điều này yêu cầu người sở hữu phải có không gian đỗ xe đủ rộng để lắp đặt thiết bị sạc và lên kế hoạch di chuyển kỹ lưỡng cho các hành trình dài.

MG Cyberster - 3,2 tỷ đồng

Đây là mẫu xe thể thao hai cửa thuần điện duy nhất trong danh sách, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của thương hiệu MG ở phân khúc xe chơi cao cấp.

MG Cyberster thu hút sự chú ý nhờ thiết kế cửa mở cánh chim và phần mui xếp vải mang phong cách cổ điển.

Xe sở hữu sức mạnh lên tới 536 mã lực và khả năng tăng tốc ấn tượng trong 3,2 giây. Mức giá trên 3 tỷ đồng đưa Cyberster trở thành một trong những phương tiện giải trí đắt đỏ bậc nhất mà khách hàng có thể sở hữu chính hãng từ một hãng xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam.

BYD M9 (Denza D9) - 2,388 tỷ đồng

Mẫu xe đa dụng (MPV) hạng sang cỡ lớn của BYD được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe cao cấp từ Nhật Bản và châu Âu.

BYD M9 tại Việt Nam sử dụng hệ truyền động lai điện (Plug-in Hybrid), kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, giúp xe có tổng tầm hoạt động lên tới hơn 1.000 km và loại bỏ nỗi lo về trạm sạc trên những hành trình dài.

Điểm nhấn giá trị nhất của BYD M9 nằm ở hàng ghế thứ hai với hai ghế độc lập kiểu thương gia. Mỗi ghế được trang bị một màn hình giải trí riêng biệt gắn phía sau tựa đầu ghế trước và một màn hình điều khiển cảm ứng tích hợp ngay trên tựa tay để điều chỉnh độ ngả lưng, mát-xa, sưởi ấm hoặc thông gió.

Đặc biệt, xe còn được trang bị bàn làm việc gấp gọn và tủ lạnh mini có khả năng làm lạnh hoặc giữ ấm, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng gia đình lẫn doanh nhân. Hệ thống treo thông minh giúp xe vận hành êm ái, giảm thiểu rung động từ mặt đường, tạo không gian yên tĩnh tối đa bên trong cabin.

Lynk & Co 09 - 2,199 tỷ đồng

Là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu, Lynk & Co 09 được phát triển trên nền tảng khung gầm SPA, cấu trúc tiên tiến đang được áp dụng cho dòng xe Thụy Điển nổi tiếng Volvo XC90.

Xe sở hữu hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian mang tên FYRA thế hệ mới nhất, đi kèm 8 chế độ lái linh hoạt giúp vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình từ đường phố đến băng tuyết hay cát lầy.

Bên trong cabin, nội thất được bọc da Nappa với các chi tiết ốp nhôm khắc họa tiết CNC tinh xảo. Hệ thống tiện nghi gây ấn tượng bởi dàn âm thanh 14 loa Bose, tính năng mát-xa hàng ghế trước và hệ thống lọc không khí thông minh.

Về mặt an toàn, Lynk & Co 09 sở hữu "kho" công nghệ hỗ trợ lái ADAS với 23 tính năng tiên tiến, bao gồm hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp và phanh tự động sau va chạm.

Với mức giá 2,199 tỷ đồng, đây là lựa chọn dung hòa giữa yếu tố an toàn của xe Bắc Âu và sự hiện đại, đa dụng của một chiếc xe gia đình 7 chỗ cỡ lớn.

GWM Tank 500 - 2,137 tỷ đồng

Mẫu xe từ tập đoàn GWM là đại diện trong phân khúc xe đa dụng (SUV) khung gầm rời hướng tới khả năng vận hành trên nhiều địa hình khác nhau. Tank 500 được trang bị hệ truyền động lai (Hybrid) bao gồm động cơ tăng áp 2.0L kết hợp cùng mô-tơ điện, cho tổng công suất 342 mã lực và mô-men xoắn cực đại 648 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp.

Điểm nổi bật của mẫu xe này là hệ thống dẫn động bốn bánh thông minh có khả năng phân bổ lực kéo linh hoạt cùng các chế độ hỗ trợ vượt địa hình chuyên dụng. Không gian nội thất xe được hoàn thiện với các vật liệu như da cao cấp và gỗ, tích hợp màn hình giải trí 14,6 inch và hệ thống âm thanh 12 loa.

Với mức giá hơn 2,1 tỷ đồng, Tank 500 cung cấp một lựa chọn xe đa dụng có cấu trúc khung gầm chắc chắn đi kèm các tiện nghi hỗ trợ lái an toàn và tính năng thư giãn cho hành khách.