Xác minh vụ hàng loạt ô tô bị tạt sơn đỏ ở Hà Nội

Ngày 25/4, trả lời PV VTC News, đại diện Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc nhiều xe ô tô bị tạt sơn đỏ.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an phường Định Công xác nhận, có 6 ô tô bị tạt sơn, vụ việc xảy ra vài ngày trước. Công an phường Định Công đang phối hợp Công an quận Hoàng Mai truy tìm thủ phạm.

Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một số ô tô bị tạt sơn đỏ khi đỗ ở phố Trần Điền, phường Định Công. Cộng đồng mạng bức xúc cho rằng, đây là hành vi huỷ hoại tài sản, cần phải xử lý nghiêm.

Nhiều ô tô bị tạt sơn khi đỗ ở phố Trần Điền.

Trước đó, tháng 4/2023, hơn 10 ô tô đỗ xung quanh hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) bất ngờ bị chọc thủng lốp. Vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai xác định Hồ Ngọc Toàn (38 tuổi) là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ chọc thủng lốp ô tô trên.

Cơ quan chức năng kết luận giá trị thiệt hại của 16 lốp ô tô bị Toàn chọc thủng là hơn 33 triệu đồng.

Với hành vi trên, bản án sơ thẩm của TAND quận Hoàng Mai đã quyết định tuyên phạt Hồ Ngọc Toàn 30 tháng tù vì tội "Hủy hoại tài sản". Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX ghi nhận Toàn có tình tiết mới là từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm đã xử lý đúng người, đúng tội cũng như đúng tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo gây ra. Toà phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên tội danh cùng mức án 30 tháng tù đối với Hồ Ngọc Toàn.