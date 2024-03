Xác minh vụ Chủ tịch huyện ở Đồng Nai nghi bị lừa 100 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 22/3, trả lời VTC News, một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác nhận lực lượng Công an tỉnh đang điều tra vụ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nghi bị lừa 100 tỷ đồng.

"Hiện tại Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang vào cuộc", lãnh đạo này nói.

Liên quan đến vụ việc trên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, lực lượng chức năng đang chờ báo cáo của công an tỉnh.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị một nhóm người yêu cầu mở tài khoản, sau đó bà Hương huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản.

Tiếp đến, bằng nhiều chiêu thức khác nhau, nhóm lừa đảo đã lấy tiền từ tài khoản của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch khoảng 100 tỷ đồng.

PV VTC News liên lạc qua điện thoại với bà Hương nhưng bà Hương không nghe máy.

Trước đó, Thượng tá Cao Việt Hùng, Phó trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an, cho biết, Bộ Công an dự báo trong thời gian tới, hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phát triển, có xu hướng lợi dụng các thành tựu khoa học, công nghệ như Deepfake, Deepvoice để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Thượng tá Hùng, các ngân hàng và khách hàng của ngân hàng tiếp tục là mục tiêu của tội phạm. Đối với ngân hàng, các đối tượng rà quét, tấn công hệ thống, dò tìm, khai thác lỗ hổng bảo mật, tấn công mã độc... Đối với khách hàng của ngân hàng, các đối tượng liên tục sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, để hạn chế lừa đảo, gian lận trong hoạt động thanh toán, cần sự nỗ lực hành động, phối hợp của các bên, trong đó có vai trò của Ngân hàng và người dùng.

Ông Dũng cho hay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý. Cụ thể, cơ quan này sẽ sửa Quyết định 630/QĐ-NHNN về kế hoạch áp dụng các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Theo đó, tới đây Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định hạn mức giao dịch phải xác thực bằng sinh trắc học để xác định người mở tài khoản và người thực hiện giao dịch đó phải là một.