'Sự hy sinh lặng lẽ của gia đình giúp 1.300 bác sĩ Bạch Mai sẵn sàng lên đường'

(VTC News) -

Trong thư, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, ngày 26/6 bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động.

Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Bệnh viện Bạch Mai - không chỉ là việc đưa vào hoạt động một cơ sở khám chữa bệnh mới mà còn hiện thực hóa chủ trương xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến gần người dân hơn, góp phần giảm tải cho tuyến trung ương.

Cơ sở mới còn là sự tiếp nối sứ mệnh hơn 100 năm mang những giá trị tốt đẹp của y học, y đức và văn hóa Bạch Mai đến với người dân cả nước.

Thư của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tri ân hơn 1.300 gia đình y bác sĩ của bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh, để xây dựng và vận hành cơ sở mới ở Ninh Bình, hàng nghìn cán bộ, viên chức đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại Ninh Bình, chấp nhận xa gia đình, thay đổi sinh hoạt và cuộc sống để góp phần xây dựng một trung tâm y tế hiện đại ngay từ những ngày đầu.

"Mỗi quyết định lên đường không chỉ là quyết định của riêng một cán bộ mà còn là sự đồng thuận, động viên và sẻ chia của cả một gia đình", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ, phía sau những chiếc áo blouse trắng luôn có một điểm tựa vững chắc là gia đình. Chính sự yêu thương, cảm thông và hy sinh lặng lẽ của cha mẹ, vợ chồng, con cái đã tiếp thêm nghị lực để các thầy thuốc vượt qua áp lực nghề nghiệp, hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ sự trân trọng đối với những bậc cha mẹ luôn động viên con hoàn thành nhiệm vụ, những người vợ, người chồng sẵn sàng gánh vác việc gia đình để người bạn đời yên tâm công tác, cũng như những người con chấp nhận sự thiếu vắng của cha hoặc mẹ vì sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo lãnh đạo bệnh viện, những hy sinh ấy có thể không xuất hiện trong các báo cáo thành tích nhưng sẽ luôn được ghi nhớ trong trái tim mỗi cán bộ y tế và là một phần làm nên bản sắc của Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6.

Bức thư cũng khẳng định, bệnh viện luôn xác định con người là tài sản quý giá nhất và cam kết tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động cùng gia đình.