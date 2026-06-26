  • logo
Xuất bản ngày 26/06/2026 04:59 PM
Xuất bản ngày 26/06/2026 04:59 PM

Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

Minh Quang - Như Loan
Minh Quang - Như Loan
(VTC News) -

Hàng loạt thiết bị y tế hiện đại được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, giúp triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu để phục vụ người dân.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư theo mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại, quy mô 1.000 giường bệnh, với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hướng đến đáp ứng các yêu cầu chẩn đoán, cấp cứu, hồi sức và điều trị chuyên sâu ngay tại khu vực Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư theo mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại, quy mô 1.000 giường bệnh, với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hướng đến đáp ứng các yêu cầu chẩn đoán, cấp cứu, hồi sức và điều trị chuyên sâu ngay tại khu vực Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Ngay khi đi vào hoạt động, bệnh viện có khả năng triển khai hơn 11.000 kỹ thuật chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai, nhờ sự kết hợp giữa hạ tầng kỹ thuật hiện đại, quy trình vận hành thống nhất và đội ngũ chuyên gia từ cơ sở Hà Nội.

Ngay khi đi vào hoạt động, bệnh viện có khả năng triển khai hơn 11.000 kỹ thuật chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai, nhờ sự kết hợp giữa hạ tầng kỹ thuật hiện đại, quy trình vận hành thống nhất và đội ngũ chuyên gia từ cơ sở Hà Nội.

Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện được trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ phát hiện sớm và đánh giá chính xác bệnh lý. Nổi bật là hệ thống SPECT/CT trong y học hạt nhân, cho phép ghi hình chức năng của nhiều cơ quan như não, xương, tuyến giáp, gan, thận, phổi, đồng thời kết hợp hình ảnh cắt lớp vi tính để xác định chính xác vị trí tổn thương.

Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện được trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ phát hiện sớm và đánh giá chính xác bệnh lý. Nổi bật là hệ thống SPECT/CT trong y học hạt nhân, cho phép ghi hình chức năng của nhiều cơ quan như não, xương, tuyến giáp, gan, thận, phổi, đồng thời kết hợp hình ảnh cắt lớp vi tính để xác định chính xác vị trí tổn thương.

Công nghệ này hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp, đánh giá mức độ tổn thương và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Công nghệ này hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp, đánh giá mức độ tổn thương và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Bệnh viện cũng được đầu tư hệ thống cộng hưởng từ (MRI), cắt lớp vi tính (CT), X-quang kỹ thuật số và siêu âm thế hệ mới, phục vụ toàn diện cho chẩn đoán các bệnh lý tim mạch, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp, ung bướu, sản phụ khoa và cấp cứu.

Bệnh viện cũng được đầu tư hệ thống cộng hưởng từ (MRI), cắt lớp vi tính (CT), X-quang kỹ thuật số và siêu âm thế hệ mới, phục vụ toàn diện cho chẩn đoán các bệnh lý tim mạch, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp, ung bướu, sản phụ khoa và cấp cứu.

Trong tầm soát ung thư vú, bệnh viện triển khai hệ thống siêu âm vú tự động ABUS 3D kết hợp máy chụp nhũ ảnh kỹ thuật số và sinh thiết dưới hướng dẫn hình ảnh.

Trong tầm soát ung thư vú, bệnh viện triển khai hệ thống siêu âm vú tự động ABUS 3D kết hợp máy chụp nhũ ảnh kỹ thuật số và sinh thiết dưới hướng dẫn hình ảnh.

Sự kết hợp này giúp phát hiện sớm các tổn thương, đặc biệt ở phụ nữ có mô vú dày, đồng thời rút ngắn thời gian từ tầm soát đến chẩn đoán xác định.

Sự kết hợp này giúp phát hiện sớm các tổn thương, đặc biệt ở phụ nữ có mô vú dày, đồng thời rút ngắn thời gian từ tầm soát đến chẩn đoán xác định.

Ở lĩnh vực can thiệp, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) cho phép quan sát hệ thống mạch máu theo thời gian thực với hình ảnh có độ phân giải cao và liều tia tối ưu. Thiết bị hỗ trợ chẩn đoán chính xác các bệnh lý hẹp, tắc, phình hoặc dị dạng mạch máu, đồng thời triển khai các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn trong tim mạch, thần kinh và mạch máu.

Ở lĩnh vực can thiệp, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) cho phép quan sát hệ thống mạch máu theo thời gian thực với hình ảnh có độ phân giải cao và liều tia tối ưu. Thiết bị hỗ trợ chẩn đoán chính xác các bệnh lý hẹp, tắc, phình hoặc dị dạng mạch máu, đồng thời triển khai các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn trong tim mạch, thần kinh và mạch máu.

Song song với chẩn đoán hình ảnh là hệ thống xét nghiệm hiện đại, bao gồm các chuyên ngành hóa sinh, huyết học, miễn dịch, vi sinh và sinh học phân tử.

Song song với chẩn đoán hình ảnh là hệ thống xét nghiệm hiện đại, bao gồm các chuyên ngành hóa sinh, huyết học, miễn dịch, vi sinh và sinh học phân tử.

Hệ thống giúp trả kết quả nhanh, chính xác, hỗ trợ bác sĩ rút ngắn thời gian chẩn đoán, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu và bệnh lý nặng.

Hệ thống giúp trả kết quả nhanh, chính xác, hỗ trợ bác sĩ rút ngắn thời gian chẩn đoán, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu và bệnh lý nặng.

Theo định hướng phát triển, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ tiếp tục được bổ sung các hệ thống kỹ thuật cao như PET/CT và CT thế hệ mới, góp phần nâng cao năng lực phát hiện sớm các tổn thương nhỏ, hỗ trợ điều trị các bệnh lý tim mạch, thần kinh, hô hấp và ung thư theo tiêu chuẩn của Bệnh viện Bạch Mai.

Theo định hướng phát triển, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ tiếp tục được bổ sung các hệ thống kỹ thuật cao như PET/CT và CT thế hệ mới, góp phần nâng cao năng lực phát hiện sớm các tổn thương nhỏ, hỗ trợ điều trị các bệnh lý tim mạch, thần kinh, hô hấp và ung thư theo tiêu chuẩn của Bệnh viện Bạch Mai.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Nhận định, dự đoán tỷ số Uruguay vs Tây Ban Nha: Tự quyết ngôi đầu bảng
Nhận định, dự đoán tỷ số Uruguay vs Tây Ban Nha: Tự quyết ngôi đầu bảng
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 26/6: Nền nhiệt giảm, chiều tối mưa dông
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 26/6: Nền nhiệt giảm, chiều tối mưa dông
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 26/6: Chiều tối có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 26/6: Chiều tối có mưa rào và dông
Nhận định, dự đoán tỷ số Ai Cập vs Iran: Salah tạo khác biệt
Nhận định, dự đoán tỷ số Ai Cập vs Iran: Salah tạo khác biệt
Cùng chuyên mục
Tin mới
Mẹo cọ xoong nồi bị cháy đen

Mẹo cọ xoong nồi bị cháy đen

Xoong nồi cháy đen là nỗi ám ảnh lớn trong không gian bếp; các mẹo làm sạch sẽ giúp bạn đánh bay mảng bám cứng đầu một cách nhẹ nhàng, an toàn.

Xem thêm