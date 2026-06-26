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Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Hàng loạt thiết bị y tế hiện đại được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, giúp triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu để phục vụ người dân.

Quảng Ninh tiến sát mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 26/6, Quảng Ninh chính thức được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, đây là tiền đề quan trọng để tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sắp tới.

Từ sen Huế đến mè xửng, đặc sản cố đô chinh phục người tiêu dùng Hà Nội Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương thành phố Huế tổ chức chương trình “Sức sống hàng Việt” số 8 với chủ đề "Huế thương".

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi bị phê bình 3 lần trong 6 ngày Chỉ trong vòng 1 tuần, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi 3 lần bị nhắc nhở, phê bình.

Khởi tố thêm kẻ trong nhóm giật súng, lái xe tông công an ở Đà Nẵng Khi lực lượng chức năng yêu cầu về trụ sở làm việc, nhóm đối tượng có hành vi giật súng và lái xe tông cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Nắng nóng 40 độ C, người dân miền Trung đổ ra biển giải nhiệt Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C khiến người dân miền Trung đổ xô tìm điểm "giải nhiệt" khiến các bãi biển ven trung tâm luôn ken đặc người.

Mưa lớn dồn dập, 3 nhà máy thủy điện ở Cao Bằng khẩn cấp xả lũ Trước tình trạng mưa lớn diện rộng khiến nước sông suối dâng cao đột biến, 3 nhà máy thủy điện tại Cao Bằng đồng loạt phát thông báo xả lũ khẩn cấp trong ngày 26/6.

BV Bạch Mai cơ sở 2 hoạt động: Người dân rút ngắn hàng trăm km đi khám bệnh Ngay từ sáng sớm, người dân từ nhiều tỉnh thành đã tìm đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để khám chữa bệnh.

Động đất kép ở Venezuela: Nhân chứng kể khoảnh khắc 3 toà nhà cao tầng đổ sập Trận động đất kép kinh hoàng tại Venezuela làm đổ sập hàng loạt tòa nhà, ít nhất 235 người chết và hàng nghìn người khác bị thương.

XSMT 26/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay (VTC News) - XSMT 26/6/2026, kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 6 ngày 26/6 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi KQXSMT mới nhất, chính xác nhất.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Nghiên cứu cắt giảm những môn học không còn phù hợp Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu cắt giảm những môn học không còn phù hợp trong bối cảnh AI hỗ trợ rất tích cực cho việc dạy và học.

Giới tinh hoa toàn cầu thấy mẫu số chung của sự thịnh vượng tại Lagoonia Legacy Chuẩn sống thịnh vượng biến bộ sưu tập giới hạn dinh thự hạng sang Lagoonia Legacy (Vinhomes Green Paradise Cần Giờ) thành điểm hẹn của cộng đồng tinh hoa toàn cầu.

Mẹo cọ xoong nồi bị cháy đen Xoong nồi cháy đen là nỗi ám ảnh lớn trong không gian bếp; các mẹo làm sạch sẽ giúp bạn đánh bay mảng bám cứng đầu một cách nhẹ nhàng, an toàn.

Vợ tử vong, chồng và con bị thương sau va chạm với xe đầu kéo Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy trên Quốc lộ 4G, đoạn qua dốc Nà Viền (tỉnh Sơn La), khiến 3 người trong một gia đình thương vong.