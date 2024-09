Vụ trẻ bị bạo hành ở mái ấm Hoa Hồng, TP.HCM: Nhà hảo tâm không dám xem clip

(VTC News) -

Sau khi báo chí đăng tin nhiều trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12) bị bạo hành, chị Nam Chi (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) liền gửi con nhỏ 5 tháng tuổi, rồi chở mẹ bằng xe máy lên mái ấm để kiểm chứng.

Là người thường ghé thăm, ủng hộ đồ ăn, tã sữa và chơi đùa cùng các bé tại mái ấm này, chị Chi không dám xem video các bảo mẫu hành hạ nhiều trẻ em mà báo chí đăng tải. Tới nơi, chị Chi thấy lực lượng chức năng đang có mặt, Công an làm việc với những người trong mái ấm này. Bên ngoài, hàng xóm và mọi người bàn tán xôn xao, thấy cảnh tượng này, chị xót xa.

Chị Nam Chi không nghĩ các bảo mẫu lại hành hạ các bé tại mái ấm Hoa Hồng (phường Trung Mỹ Tây, Quận 12). (Ảnh: Hoàng Thọ)

"Tôi không ngờ những bảo mẫu ở đây lại đối xử tệ với những đứa trẻ như vậy. Tôi có con nhỏ nữa nên rất xót, trẻ sơ sinh thôi mà... làm sao bảo mẫu lại hành hạ như thế được", chị Chi bức xúc.

Theo chị Chi, khi đến thăm, tâm lý các bé không bình thường, mỗi lần bế lên thì các bé rất nhát. Nhưng khi đó chị nghĩ trong môi trường mái ấm nên tạo ra tính cách các bé, chứ không nghĩ trẻ lại bị đối xử tệ bạc đến vậy.

Chị Chi mong muốn pháp luật can thiệp, xử lý các bảo mẫu hành hạ các bé nghiêm minh và mong các cơ quan chức năng sắp xếp chỗ ở mới cho các bé tốt hơn.

Là người sống sát vách mái ấm Hoa Hồng, ông Lê Triệu Phong (50 tuổi, ngụ Quận 12) cho biết, cơ sở hoạt động kín bên trong, ông không hay biết về việc trẻ em bị bạo hành. Khi hay tin các trẻ nhỏ bị bạo hành, hàng xóm và người dân quanh khu vực ai cũng bức xúc và xót xa.

"Tôi không nghĩ các cô lại đánh đập các cháu như thế. Sáng nay công an tới đông, tôi hỏi mới vỡ lẽ, cảm thấy bất ngờ, xót xa quá", ông Phong nói.

Lực lượng chức năng có mặt tại mái ấm Hoa Hồng. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Cùng ngày, trả lời PV Báo điện tử VTC News, đại diện Phòng Bảo vệ - chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng đã đưa trẻ đi khám sức khỏe và chuyển các bé về mái ấm khác để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Theo vị đại diện này, mái ấm Hoa Hồng được cấp phép tối đa không quá 39 cháu, tuy nhiên khi kiểm tra số lượng trẻ tăng lên nhiều, có thời điểm là 70 cháu.

"Sáng nay bên Sở đã xuống làm việc phía Quận 12, đồng thời trao đổi với Văn phòng UBND TP.HCM, Văn phòng UBND TP cũng đã có văn bản chỉ đạo. Sở cũng báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Trẻ em", vị đại diện nói.

Sáng cùng ngày, Công an Quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xác minh. Lực lượng công an đã mời chủ cơ sở và hai bảo mẫu ở cơ sở này về công an phường để làm rõ các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi bạo hành trẻ em.

Trước đó, báo chí phản ánh về việc mái ấm Hoa Hồng như "địa ngục trần gian" đối với trẻ em được nuôi dưỡng tại cơ sở này.

Mái ấm Hoa Hồng nuôi dưỡng gần 100 trẻ em mồ côi được chia thành 3 nhóm: trẻ sơ sinh (lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi), trẻ từ 1 - 2 tuổi và trên 2 tuổi.

Trong đó, phòng trẻ sơ sinh của mái ấm có khoảng 20 trẻ, bé lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi, bé nhỏ nhất chưa đầy 1 tháng.

Tuy nhiên, quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo mẫu tên T. có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ. Trong đó, có bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị T. ngồi lên người, nhéo tai. Thậm chí, một bé còn bị T. tác động vật lý đến chảy máu miệng, nhấc lên cao rồi ném xuống nệm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.