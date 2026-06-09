Sau phiên thủng mốc 1.800 điểm, VN-Index có giảm tiếp?

(VTC News) -

Ngay phiên giao dịch đầu tuần 8/6, chỉ số VN-Index giảm 48,37 điểm (-2,63%), dừng ở mức 1.790,53 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất trong hơn 2 tháng qua.

Theo đánh giá chung của giới chuyên gia, sự sụt giảm của VN-Index là do chịu sự chi phối mạnh từ bối cảnh kém tích cực của thị trường quốc tế. Trọng tâm là sự thay đổi theo hướng bất lợi về kỳ vọng lãi suất tại Mỹ.

Thị trường đang định giá lên tới 80% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản trong năm 2026. Việc Fed có thể duy trì hoặc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ khiến môi trường đầu tư trở nên khắc nghiệt hơn, đặt các tài sản rủi ro trên toàn cầu vào thế chịu áp lực lớn.

Chuyên gia dự báo chứng khoán tiếp tục giảm trong ngắn hạn. (Ảnh minh họa)

Nhận định về diễn biến tiếp theo của chỉ số VN-Index, ông Hồ Hữu Xuân Hiếu - Trưởng phòng Chiến lược đầu tư SSI - cho rằng, nếu xét về các chỉ báo ngắn hạn, thị trường chứng khoán hiện tại không hề có bất kỳ tín hiệu khả quan nào để nhà đầu tư mở một vị thế mua mới.

Ngay cả với những nhóm ngành dẫn dắt được kỳ vọng nhiều nhất là chứng khoán và ngân hàng, sự chuyển động vẫn mang tính rời rạc, thiếu tính lan tỏa hệ thống.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng một điểm mua đúng nghĩa chỉ xuất hiện khi có sự cải thiện đồng thời về cả xu hướng lẫn thanh khoản. Trong khi thực tế các phiên giao dịch hiện nay chủ yếu là cuộc kiểm định khả năng "trụ vững" trước áp lực từ thị trường quốc tế hơn là tìm kiếm cơ hội bứt phá.

Trong bối cảnh đó, ông Hiếu phân loại 2 vị thế mua để nhà đầu tư tránh nhầm lẫn: Thay vì mua vì có tín hiệu tích cực, nhà đầu tư chỉ nên xem xét việc "mua ở vùng giá thấp để chờ đợi" đối với các cổ phiếu ưa thích.

Đây là chiến thuật mua gom mang tính chất phòng thủ, đòi hỏi sự kiên nhẫn khi cổ phiếu kiểm định lại các vùng đáy cũ và tuyệt đối không được nhầm lẫn với một lệnh mua khi thị trường đã vào nhịp tăng giá.

Tuy nhiên, ngay cả khi thực hiện chiến thuật mua giá thấp, nhà đầu tư cũng chỉ nên duy trì ở tỷ trọng thấp. Đặc biệt, đối với những người đã nắm giữ sẵn cổ phiếu, việc mua thêm là không phù hợp trong điều kiện thị trường chưa xác nhận xu hướng phục hồi rõ nét.

Ông Lê Đăng Phong, chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, nhận định, thanh khoản suy yếu kéo dài đang là yếu tố đáng lo ngại nhất hiện nay. Dù mặt bằng giá cổ phiếu đã giảm đáng kể sau nhiều tuần điều chỉnh nhưng dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng nhập cuộc, khiến thị trường thiếu động lực để hình thành một nhịp hồi phục bền vững.

Bên cạnh đó, áp lực bán ròng từ khối ngoại cùng những biến động khó lường của thị trường tài chính quốc tế tiếp tục tạo sức ép lên tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, ông đánh giá xác suất VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong tuần này lên tới 70%. Dù vậy, một nhịp giảm sâu hơn chưa hẳn là tín hiệu tiêu cực nếu giúp thị trường hoàn tất quá trình tái cơ cấu dòng tiền và hình thành mặt bằng giá mới.

Trong khi đó, theo nhận định của công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), xu hướng VN-Index trở nên tiêu cực hơn khi không giữ được vùng hỗ trợ 1800 điểm. VN-Index có thể kiểm tra lại vùng kháng cự 1.800 điểm trong những phiên tới. Và với áp lực hiện nay VN-Index vẫn có thể chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.750 điểm.

Theo SHS, hầu hết các nhóm ngành đều có xu hướng giá ngắn trung hạn tích lũy hoặc suy giảm. Đồng thời thanh khoản chỉ gia tăng khi giá giảm mạnh và thanh khoản giảm khi phục hồi.

"Hiện tại chúng tôi cho rằng vùng vốn hóa tương đối hợp lý của toàn thị trường là khoảng 75%/GDP 2025, tương ứng VN-Index trong vùng 1700 điểm - 1750 điểm.

Nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh và khi các chỉ số đi vào trạng thái quá bán ngắn hạn và nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế", chuyên gia SHS đưa ra lời khuyên.