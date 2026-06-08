VN-Index mất gần 50 điểm, thủng mốc 1.800

(VTC News) -

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (8/6), thị trường chứng khoán trong nước đã chìm trong sắc đỏ và liên tục nới rộng biên độ giảm khi bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế. Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 39,68 điểm (-2,16%) xuống mức 1.799,22 điểm. Chỉ số VN30-Index cũng giảm 37,49 điểm (-1,89%), còn 1.948,79 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm giá với 454 mã giảm, trong đó 8 mã giảm sàn, áp đảo so với 129 mã tăng và 20 mã tăng trần.

Sau giờ nghỉ trưa, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Tại thời điểm 14h, VN-Index giảm hơn 43 điểm.

VN-Index 'bốc hơi' gần 50 điểm, xuyên thủng mốc 1.800 trong phiên đầu tuần. (Ảnh chụp màn hình)

Đóng cửa phiên giao dịch 8/6, VN-Index giảm 48,37 điểm (-2,63%), dừng ở mức 1.790,53 điểm. Toàn sàn HoSE có 250 mã tăng, 66 mã giảm và 52 mã đứng giá. Nhóm VN30 ghi nhận 27 mã giảm, chỉ 2 mã tăng và 1 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm tới 49,47 điểm (-2,49%).

Như vậy, VN-Index đã lùi xuống dưới mốc 1.800 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất trong hơn hai tháng qua.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là một trong những tác nhân chính kéo giảm chỉ số. Hàng loạt mã vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ như ACB giảm 3,44%, VPB giảm 3,21%, SHB giảm 2,14%, TCB giảm 2,68%, HDB giảm 1,57%...

Nhóm chứng khoán cũng bao trùm bởi sắc đỏ với mức giảm phổ biến 2-4%.

Ở nhóm bất động sản, bộ đôi VIC và VHM tiếp tục gây sức ép lớn lên thị trường khi lần lượt giảm 5,8% và 3,49%.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 4,57 điểm (1,56%), lên 298,36 điểm. Toàn sàn có 39 mã tăng, 102 mã giảm và 47 mã đứng giá. UpCom-Index giảm 0,36 điểm, còn 124,73 điểm.

Dù chỉ số giảm mạnh nhưng thị trường không ghi nhận tình trạng bán tháo. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt trên 20.000 tỷ đồng, trong đó, riêng sàn HoSE đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với cuối tuần trước.

Sau đợt gom hàng cuối tuần trước, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng. Nhóm này xả hơn 2.300 tỷ đồng, trong khi giải ngân khoảng 1.360 tỷ đồng.