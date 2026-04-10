VN-Index bật tăng trở lại

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay (10/4), chứng khoán trong nước tăng hơn 10 điểm và liên tục giữ sắc xanh trong suốt phiên, chỉ số VN-Index dao động quanh vùng 1.750 - 1.760 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,32 điểm (+0,77%) lên mức 1.750 điểm. Toàn sàn HoSE có 164 mã tăng, 144 mã giảm và 65 mã đứng giá tham chiếu. Đà tăng của chỉ số được hỗ trợ bởi các trụ khi VIC tăng 1,68%, TCB tăng 4,37%, GAS tăng 2,93%, VNM tăng 1,62%, GAS tăng 2,93%, PLX tăng 4,18%...

Phân bổ dòng tiền khá lệch khi nhóm tăng mạnh nhất chiếm 27,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, còn số giảm sâu nhất chỉ chiếm 6,7%.

VN-Index tăng hơn 13 điểm.

Trong nhóm midcap xuất hiện một số cổ phiếu nhận được lực mua tốt như EIB tăng 2,21%, MSB tăng 5,37%, BSR tăng 7%, DCM tăng 3,44%, PVT tăng 3,69%, DPM tăng 2,11%, PC1 tăng 1,86%...

Rổ VN30 ghi nhận 20 mã tăng, 6 mã giảm và 4 mã đứng giá tham chiếu.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,93 điểm (+0,37%) lên 251,91 điểm. Toàn sàn có 69 mã tăng, 74 mã giảm và 65 mã đứng giá.

UPCom-Index giảm 0,12 điểm, xuống 127,38 điểm.

Trong phiên hôm nay, thanh khoản sàn HoSE giảm hơn 4.200 tỷ, về gần 24.700 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 27.000 tỷ đồng.

Điểm sáng trong phiên hôm nay là khối ngoại ghi nhận mua ròng 840,6 tỷ đồng trên sàn HoSE, dứt chuỗi bán ròng 5 phiên liên tiếp trước đó. Lực cầu tập trung mạnh ở TCB, HPG, MBB, VNM, MSN, BSR, DXG, VCB, NVL, VCI.

Hành động mua ròng của khối ngoại được xem là tín hiệu tích cực ban đầu, đúng thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được xác nhận nâng hạng từ FTSE 3 ngày trước.

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 3/2026, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 427 tài khoản, gồm 393 nhà đầu tư cá nhân và 34 tổ chức. Sự gia tăng này cho thấy sự quan tâm trở lại của khối ngoại dù họ vẫn đang bán ròng mạnh trên thị trường.