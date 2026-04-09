Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng: Không chỉ 32 cổ phiếu hưởng lợi

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, không chỉ 32 mã cổ phiếu được hưởng lợi mà tiềm năng phát triển dành cho các mã khác và thị trường nói chung rất sáng.

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược Thị trường, Công ty Chứng khoán VNDirect, sau khi được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, ước tính chứng khoán Việt Nam có thể thu hút khoảng 1 - 1,5 tỷ USD. Con số này chưa bao gồm dòng vốn từ các quỹ chủ động, vốn được ước tính có quy mô tài sản lớn gấp 5 lần so với các quỹ ETF, theo FTSE.

“Trước tiên là thị trường chứng khoán Việt Nam được hưởng lợi khi thanh khoản cải thiện. Theo Bloomberg, hầu hết các thị trường đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về dòng vốn nước ngoài khi chính thức được nâng hạng. Số liệu thống kê cho thấy dòng vốn thường tăng gấp 5 - 7 lần so với bình quân giai đoạn trước khi được nâng hạng.

Ngoài ra, các mã cổ phiếu cũng hưởng lợi theo, không chỉ là 32 mã có khả năng đáp ứng tiêu chí để được đưa vào chỉ số FTSE Global All Cap. Ngay cả những mã chưa đủ tiêu chí thì tiềm năng hưởng lợi vẫn có vì khi mà thị trường tốt hơn thì nhà đầu tư sẽ có tâm lý sẵn sàng trả giá cao hơn cho các cổ phiếu trên thị trường.

Hơn nữa, các quỹ chủ động do không bị ràng buộc bởi chỉ số nên cũng có thể kiếm thêm cơ hội ở những cổ phiếu ngoài danh sách. Những quỹ này không nhất thiết có "khẩu vị" trùng khớp với các quỹ thụ động mà họ thường quan tâm nhiều hơn đến định giá và tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu trước khi đầu tư. Đây chính là cơ hội cho những mã cổ phiếu ngoài danh sách của FTSE Russell”, ông Hinh phân tích.

Thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều thuận lợi khi được nâng hạng.

Đồng quan điểm, ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch HĐQT CTCP AZfin Việt Nam cho biết, việc được nâng hạng là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Cũng theo ông Phục, với 32 mã cổ phiếu được đặt nhiều kỳ vọng, việc có nên tham gia đầu tư ngay lúc này không cần được tính toán dựa trên định giá cổ phiếu có hấp dẫn không. Đồng thời, nhà đầu tư không nên giao dịch ngắn hạn theo thông tin nâng hạng. Việc chạy theo biến động ngắn hạn có thể khiến bỏ lỡ cơ hội dài hạn.

Việc nâng hạng nên được nhìn nhận như một yếu tố hỗ trợ và đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng trong việc thu hút dòng vốn, trong khi các yếu tố vĩ mô vẫn sẽ yếu tố quyết định xu hướng vận động của thị trường. Ngoài ra, việc nâng hạng cũng sẽ theo lộ trình, không diễn ra ngay lập tức.

Trong khi đó, theo các chuyên gia của Công ty cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS) việc gia nhập rổ FTSE EM không đảm bảo thị trường tăng ngay, do vẫn chịu tác động từ yếu tố vĩ mô.

Cũng dự báo về xu hướng thị trường thời gian tới, nhóm phân tích SSI cho biết một số thị trường từng được nâng hạng không tăng ngay như kỳ vọng của phần đông nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong trung hạn (khoảng 3 năm), đa số đều tăng 20-50%.

Theo SSI, điều này cho thấy hiệu suất thị trường chủ yếu được quyết định bởi các yếu tố nền tảng như kinh tế vĩ mô, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận và mặt bằng định giá. Nâng hạng đóng vai trò như một động lực tăng trưởng trung hạn, thay vì tạo hiệu ứng tức thời. Tuy nhiên, điểm cốt lõi của nâng hạng nằm ở thay đổi cấu trúc thị trường. Khi đạt tiêu chuẩn quốc tế, thị trường vốn Việt Nam được cải thiện về khả năng tiếp cận, minh bạch và vận hành.

Rạng sáng 8/4, FTSE Russell công bố báo cáo phân loại thị trường giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026. Theo đó, FTSE Russell chính thức công bố Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ 21/9/2026.

Việc đưa Việt Nam vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9/2026 và kết thúc vào năm 2027.

Trong tài liệu công bố, FTSE Russell cũng đưa ra danh sách 32 cổ phiếu Việt Nam mang tính tham khảo, đã đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của bộ chỉ số FTSE Global All Cap, dựa trên dữ liệu đến cuối ngày 31/12/2025.

Theo Vietcap, các cổ phiếu Việt Nam có khả năng đáp ứng tiêu chí để được đưa vào chỉ số FTSE Global All Cap bao gồm 32 mã: HPG, VCB, BID, VHM, VIC, MSN, SAB, FPT, VNM, SSI, DPM, KBC, HUT, SHB, DIG, EIB, DXG, KDH, VIX, VND, PDR, DGC, NVL, VJC, VCI, VRE, GEX, FRT, GEE, BSR, KDC và STB.

Tuy nhiên, danh sách cuối cùng các cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện để được đưa vào các chỉ số FTSE Russell liên quan trong kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026 sẽ được công bố vào thứ Sáu, ngày 21/8/2026.