Thị trường chứng khoán khó đoán định, tuần tới nhà đầu tư có nên xuống tiền?

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, tuần tới sẽ là giai đoạn phân hóa và kiểm định của thị trường, khi VN-Index chưa hình thành xu hướng tăng đồng thuận, các nhóm ngành diễn biến theo những yếu tố riêng.

Nhà đầu tư vẫn thận trọng xuống tiền

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tâm lý thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và hạn chế sử dụng đòn bẩy. Đồng thời, cần chọn lọc kỹ cổ phiếu, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, đang trong giai đoạn tích lũy như nhóm ngân hàng và dầu khí.

“Nhà đầu tư nên cẩn trọng, ưu tiên bảo toàn vốn, và chỉ giải ngân khi có tín hiệu xác nhận. Việc theo dõi sát diễn biến giá dầu, tỷ giá và dòng tiền khối ngoại sẽ là chìa khóa để đưa ra quyết định phù hợp”, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối nghiên cứu và phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định.

Theo ông Minh, thời gian qua, giá dầu và xăng trong nước biến động mạnh, có thời điểm đạt đỉnh vào tháng 6/2022, gây áp lực lên mặt bằng giá và chi phí vận tải.

“Điều này vừa là cơ hội cho nhóm dầu khí, vừa là rủi ro cho nhóm vận tải hàng không (VJC, HVN). Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND vượt ngưỡng 100, gây áp lực lên đồng nội tệ, có thể khiến nhà đầu tư nước ngoài giảm mua ròng. Vì vậy trong tuần tới, thị trường có thể test đáy lần 2 và cần thêm thời gian tích lũy trước khi có nhịp hồi phục rõ ràng. Vì vậy nhà đầu tư không nên dùng đòn bẩy (margin), tránh “all‑in” trong giai đoạn biến động cao”, ông Minh nói.

Nhận định về kịch bản tuần tới, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích VNDIRECT cho biết trong bối cảnh thị trường chịu áp lực từ tỷ giá và biến động địa chính trị, Chính phủ đã có động thái quyết liệt khi áp thuế suất 0% với thuế Bảo vệ môi trường, thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu.

Vì vậy, với kịch bản tích cực, VN‑Index giữ được 1.650, dòng tiền quay lại nhóm ngân hàng và dầu khí, chỉ số có thể tiến lên 1.700–1.720. Điều này sẽ giúp thanh khoản cải thiện, nhà đầu tư nước ngoài giảm bán ròng.

Ở kịch bản tiêu cực, nếu VN-Index thủng mốc 1.640 điểm với thanh khoản lớn, chỉ số có thể lùi về vùng 1.600–1.620 điểm. Áp lực từ thị trường Mỹ và giá dầu cao sẽ khiến nhóm vận tải và tiêu dùng chịu sức ép.

“Trong tuần tới, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro. Ưu tiên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, không sử dụng margin. Nhà đầu tư cũng nên chọn lọc cổ phiếu. Đặc biệt nên tập trung vào các mã có nền tảng cơ bản tốt, đang tích lũy như nhóm ngân hàng và dầu khí. “Khi cổ phiếu đạt mục tiêu lợi nhuận 8–15%, nên chốt một phần để bảo toàn vốn. Đặc biệt là cần theo dõi phiên đầu tuần, nhất là phiên thứ Hai và Thứ Ba sẽ quyết định xu hướng, nếu xuất hiện nến rút chân ở vùng 1.650 thì cơ hội hồi phục cao”, ông Hinh nói.

Thị trường có chiều hướng tích cực

Báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá nỗ lực hồi phục cuối tuần là điểm sáng của thị trường. Sau khi VN-Index kiểm định thành công vùng 1.585 điểm, lực cầu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã cho thấy sự đồng thuận.

Theo VCBS, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy chỉ số đang nỗ lực tái thiết lập xu hướng quanh vùng MA200 (1.660–1.670 điểm).

Phân tích từ Công ty Chứng khoán Maybank nhấn mạnh đây là một nỗ lực “cắt giảm triệt để" và giúp xăng RON 95 giảm giá khoảng 6.800 đồng/lít, vượt xa kỳ vọng thị trường. Theo Maybank, việc chấp nhận hy sinh nguồn thu ngân sách khoảng 500 tỷ đồng mỗi ngày không chỉ là biện pháp bình ổn giá tức thời, mà còn là minh chứng cho dư địa tài khóa dồi dào, giúp giảm thiểu áp lực lạm phát “nhập khẩu.”

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai biện pháp can thiệp thông qua các hợp đồng kỳ hạn USD 180 ngày. Maybank đánh giá đây là "biện pháp chiến thuật" tinh tế.

“Ngân hàng Nhà nước không bán USD trực tiếp để bảo vệ dự trữ ngoại hối, thay vào đó chọn cách tăng lãi suất để ổn định VND. Động thái này tương tự như năm 2022, cho thấy sự chủ động của cơ quan điều hành trước áp lực USD mạnh lên toàn cầu", báo cáo Maybank nhận định.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chỉ ra những thông tin tích cực về cam kết bơm thêm 1 triệu tỷ đồng từ nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước trong năm 2026 sẽ là những "bệ đỡ" kỳ vọng giúp nền kinh tế duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Dù thị trường đã có nhịp hồi phục ấn tượng cuối tuần, các chuyên gia vẫn đưa ra những khuyến nghị mang tính phòng thủ cao.

Trong khi đó, đội ngũ phân tích của VCBS tỏ ra lạc quan hơn khi khuyến nghị nhà đầu tư có thể bắt đầu giải ngân từng phần: "Nhà đầu tư nên tìm kiếm các cổ phiếu giữ vững nền giá, thuộc nhóm ngành có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1 bứt phá (như ngân hàng, bán lẻ, xây dựng), đồng thời các nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự 1.700-1.720 điểm".

Tuần qua, thị trường chứng khoán trong nước đã chứng kiến một kịch bản đầy thách thức. VN-Index có thời điểm rơi tự do hơn 50 điểm, để mất mốc tâm lý 1.600 và quan trọng hơn là phá vỡ đường hỗ trợ dài hạn MA200 ngày. Đánh giá chung từ các chuyên gia, thị trường đang ở giai đoạn "giằng co giữa hy vọng và thực tại." Trong khi các chính sách vĩ mô đang tạo ra những "bộ đệm" cần thiết, rủi ro từ thị trường tài chính toàn cầu vẫn là biến số khó lường. Cũng trong tuần qua, giao dịch từ ngày 23-27/3 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 52,9 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 2.568,8 tỷ đồng; giảm 74,6% về lượng và 66,9% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 7.756 tỷ đồng). Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua cho thấy, khối ngoại giải ngân khá mạnh các cổ phiếu ngành tài chính, như VIX dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 12,3 triệu đơn vị. Theo sau là ACB được mua ròng 7,67 triệu đơn vị, CTG được mua ròng gần 6 triệu đơn vị, VCI được mua ròng 5,3 triệu đơn vị. Trái lại, nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất mã FUEVFVND với khối lượng đạt 30,4 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.088,8 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 4,6 triệu đơn vị, giá trị đạt 206,5 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất cổ phiếu CEO với khối lượng 1,5 triệu đơn vị, giá trị đạt 29,6 tỷ đồng.