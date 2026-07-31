Vingroup lãi ròng hơn 20.000 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ 2025

(VTC News) -

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong nửa đầu năm 2026 đạt 222,3 nghìn tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2026 đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch năm 2026.

Với trụ cột Công nghệ - Công nghiệp, VinFast củng cố vị trí số 1 về thị phần xe ô tô điện tại Việt Nam với tổng sản lượng xe bàn giao trong nửa đầu năm 2026 đạt hơn 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, 6 trên 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường nội địa đều thuộc về VinFast, với năm vị trí dẫn đầu là xe Limo Green, VF3, VF5, VF6, VF MPV 7.

Nhìn về nửa sau năm 2026, VinFast kỳ vọng sẽ ghi nhận doanh số lớn từ hai mẫu xe mới giới thiệu vừa qua, bao gồm VF 8 Thế hệ mới và VF 2, khi hai mẫu xe này lần lượt ghi nhận lượng đơn đặt hàng ở mức kỷ lục với tổng cộng gần 42 nghìn đơn.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2026 của Vingroup đạt 20.375 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2026, doanh số toàn cầu của VinFast đạt 128.662 xe, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Hãng hiện có 474 showroom trên toàn cầu, tập trung chủ yếu tại các thị trường trọng điểm ở châu Á. VinFast liên tục nằm trong danh sách các hãng xe thuần điện bán chạy nhất tại các thị trường Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Đồng thời, mảng xe máy điện của VinFast cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ, với số xe bàn giao nửa đầu năm 2026 đạt gần 429.175 xe, gấp 3,7 lần số xe bán ra so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thị trường trong nước, VinFast đã ra mắt hai mẫu xe máy điện thế hệ mới là Kyo và Kinet, với thiết kế sành điệu, hiện đại, tối ưu cho người Việt. Tại thị trường nước ngoài, ba mẫu xe Evo, Feliz II và Viper đã được mở chương trình đặt cọc tiên phong cho người tiêu dùng tại Indonesia và Philippines. Đây cũng là hai thị trường quốc tế đầu tiên mà VinFast hướng tới cho dòng sản phẩm xe máy điện, với 50 đại lý đầu tiên ở hai nước.

Trong quý II/2026, VinFast đã hoàn tất việc chuyển nhượng hoạt động sản xuất tại Việt Nam cho đối tác, là một bước trong chiến lược của công ty nhằm tinh giản cơ cấu vận hành và chuyển dịch sang mô hình tối ưu về cấu trúc vốn, cấu trúc tài sản tại Việt Nam, tạo điều kiện cho VinFast tập trung nguồn lực vào các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn, bao gồm R&D, công nghệ, phát triển thương hiệu, và các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cũng như toàn cầu.

Ở trụ cột Thương mại Dịch vụ, nửa đầu năm 2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu quy đổi đạt 134,2 nghìn tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái với các hoạt động bàn giao tích cực và hợp tác trong các giao dịch bán lô lớn tại dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Saigon Park.

Trong quý II vừa qua, Vinhomes ra mắt dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh), siêu đô thị hơn 6.200 ha bên Vịnh Hạ Long theo tiêu chuẩn ESG++. Dự án được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của Quảng Ninh và khu vực phía Bắc. Vinhomes cũng đã khởi công và giới thiệu dự án Vinhomes Saigon Park quy mô 1.080 ha tại TP.HCM, định hướng phát triển thành đô thị tri thức và công viên đẳng cấp khu vực. Dự án được quy hoạch thành 5 phân khu chủ đề, dành hơn 150 ha cho hệ sinh thái giáo dục và hưởng lợi từ các tuyến hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và các tuyến metro tương lai.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với điều kiện phát triển chung của toàn ngành, Vinpearl duy trì và tiếp tục gặt hái được thành công từ chiến lược phát triển mô hình siêu quần thể du lịch nghỉ dưỡng tích hợp và phát triển điểm đến. Trong đó, lượng khách quốc tế đến từ các thị trường đặc thù của riêng Vinpearl như Nga, CIS, Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng tốt, đẩy tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn, resort do Vinpearl sở hữu và quản lý đạt mức 64%, tăng 10,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý II/2026, Vinpearl ra mắt hai thương hiệu: Legendlux (khách sạn 6 sao siêu sang) và VinFun (Raha, Otika - phân khúc giá hợp lý hơn), phát triển danh mục thương hiệu theo hướng đa phân khúc, mở rộng quy mô thị trường nhằm tối ưu hiệu quả khai thác hệ sinh thái và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Với trụ cột hạ tầng, liên danh Vinhomes - VinSpeed được giao làm tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công) cho dự án 5 tuyến metro tại Hà Nội dài khoảng 306 km kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội và nhiều đô thị vệ tinh lớn, với mục tiêu hoàn thành năm 2030. Đây là chương trình phát triển đường sắt đô thị lớn nhất từ trước đến nay của thành phố, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng, thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho khu vực.

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, VinEnergo đã ký kết hợp tác chiến lược với SunAsia Energy, phát triển các dự án điện mặt trời tại Philippines với tổng công suất lên tới 420 MWp, dự kiến đi vào vận hành năm 2027-2028. Khi đi vào hoạt động, các dự án sẽ cấp điện cho khoảng 278 nghìn hộ gia đình và giảm thiểu hơn 460 nghìn tấn phát thải carbon mỗi năm. Không chỉ kiến tạo việc làm, thúc đẩy đầu tư hạ tầng, các nhà máy điện này còn góp phần củng cố an ninh năng lượng của Philippines.

Trong lĩnh vực thiện nguyện Xã hội, VinUni ra mắt V-Bench, bộ công cụ đánh giá năng lực tiếng Việt của các mô hình trí tuệ nhân tạo, hướng đến xây dựng hệ tham chiếu phục vụ ứng dụng AI tại Việt Nam. Với mảng Y tế, Vinmec chính thức khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao với nền tảng robot phẫu thuật tiên tiến hàng đầu thế giới, đánh dấu bước tiến mới của y học Việt Nam.

Với những nỗ lực không ngừng của toàn bộ hệ sinh thái Vingroup cùng với quy mô liên tục được mở rộng trong toàn bộ các lĩnh vực hoạt động đã giúp Tập đoàn lọt vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, và là năm thứ ba liên tiếp là doanh nghiệp Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Tạp chí Fortune công bố thường niên.

6 tháng cuối năm, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với động lực từ đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân, Vingroup xác định đây là thời điểm chiến lược để tăng tốc. Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực trọng điểm, phát triển các dự án quy mô lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.