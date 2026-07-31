Fhome+ Hưng Lộc: Tổ ấm đầu tiên mở ra không gian sống trọn vẹn

(VTC News) -

Tận hưởng chất sống resort giữa lòng đô thị đa chức năng 25ha

Điểm chạm đầu tiên chinh phục những chủ nhân tương lai tại tòa C1 Fhome+ Hưng Lộc chính là cuộc sống đa trải nghiệm mà không cần phải di chuyển xa xôi.

Trong đó, điểm nhấn đặc quyền phải kể đến là bể bơi vô cực rộng gần 220m² mang phong cách resort hiện đại. Bất cứ thời điểm nào trong ngày, cư dân đều có thể thả mình vào làn nước xanh mát, trút bỏ mọi muộn phiền của nhịp sống đô thị và tái tạo nguồn năng lượng tích cực.

Cùng với đó, công viên hồ điều hòa rộng 4,6ha nằm kế cận đóng vai trò như một “lá phổi xanh” khổng lồ cho toàn bộ cư dân. Khoảng xanh khoáng đạt này không chỉ điều hòa cho không khí trong lành, tươi mát quanh năm mà còn tạo nên khung cảnh thiên nhiên thư thái, lý tưởng cho những buổi dạo bộ thong dong hay tập thể thao ngoài trời cho cả gia đình.

Bể bơi vô cực 220m² là đặc quyền của cư dân tại Fhome+ Hưng Lộc.

Không chỉ mang lại trải nghiệm sống hài hòa cùng thiên nhiên, dự án còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt và phát triển của mọi thế hệ nhờ hệ sinh thái tiện ích nội - ngoại khu phong phú. Tại Fhome+ Hưng Lộc, mỗi thế hệ trong gia đình đều tìm thấy khoảng trời cho riêng mình.

Trẻ nhỏ thỏa sức khám phá tại các sân chơi sáng tạo và trường mầm non quốc tế ngay nội khu; người trẻ bứt phá năng lượng với sân pickleball, tòa văn phòng hiện đại hay mua sắm tại chợ Hưng Lộc sầm uất. Trong khi đó, ông bà lại thong dong thư thái bên dòng sông cảnh quan Lam Giang cùng hệ thống 8 vườn chủ đề xanh mát.

Từ quảng trường sôi động, BBQ Garden ấm cúng đến nhà văn hóa kết nối cộng đồng, chuỗi tiện ích đa dạng này hứa hẹn mang đến trọn vẹn nhịp sống tiện nghi đại đô thị cho mọi lứa tuổi chỉ trong vài bước chân.

Trải nghiệm sống chất lượng ấy càng trở nên hoàn hảo hơn nhờ sự đồng hành của đơn vị vận hành chuyên nghiệp. Ngay từ khoảnh khắc bước qua sảnh đón sang trọng cao 5m, cư dân đã cảm nhận được sự chu đáo và ân cần từ đội ngũ lễ tân. Mọi dịch vụ sinh hoạt như chăm sóc căn hộ house-keeping hay sự túc trực 24/7 của lực lượng kỹ thuật tòa nhà luôn sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Đáng chú ý, hệ thống an ninh đa lớp trang bị camera giám sát toàn diện và hệ thống 10 thang máy vận hành thông suốt sẽ mang đến sự riêng tư, tiện lợi và an tâm tuyệt đối cho từng gia chủ khi an cư tại Fhome+ Hưng Lộc.

Giải pháp tài chính êm ái giúp người trẻ chuyển trạng thái từ “thuê nhà” thành “sở hữu căn hộ đầu tiên”

Dù thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng tiện ích cao cấp cùng tiêu chuẩn vận hành tiệm cận các dự án thương mại đắt giá, Fhome+ Hưng Lộc lại đưa ra một mức giá vô cùng dễ tiếp cận, chỉ từ 150 triệu đồng tương đương 20% giá trị căn hộ cần xuống tiền đợt đầu để sở hữu căn hộ đầu tiên.

Đây được coi là một cơ hội hiếm có, giúp các gia đình trẻ dễ dàng chạm tay tới giấc mơ sở hữu căn hộ đầu tiên ngay tại khu vực đang trên đà phát triển năng động bậc nhất.

Với phương thức trả góp áp dụng chỉ từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng mỗi tháng, áp lực chi trả hàng tháng của các gia đình trẻ dường như được xóa bỏ hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc thay vì chịu gánh nặng tiền thuê nhà đều đều mỗi tháng, cư dân hoàn toàn có thể bắt đầu hành trình làm chủ không gian sống của chính mình.

Ước mơ sở hữu căn hộ đầu tiên và tích sản bền vững chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

“Việc lựa chọn Fhome+ Hưng Lộc giúp vợ chồng mình sở hữu căn nhà đầu tiên mà vẫn chủ động về tài chính. Mỗi kỳ thanh toán giờ đây không còn là gánh nặng tài chính, mà là từng bước tích lũy để tạo dựng tài sản cho con cái mình sau này”, anh Thanh Hiếu (phường Trường Vinh, Nghệ An) chia sẻ.

Các chuyên gia bất động sản nhận định rằng, những dự án sở hữu hệ tiện ích đồng bộ đi kèm bài toán tài chính “êm ái” như Fhome+ Hưng Lộc chính là chìa khóa mở ra xu hướng an cư mới.

Trong bối cảnh giá thuê nhà tại Vinh dao động từ 3,5 - 6 triệu đồng/tháng, bài toán tối ưu tài chính cho các gia đình trẻ là chuyển từ chi phí thuê nhà hàng tháng sang khoản trả góp để sở hữu căn hộ của riêng mình nhờ lãi suất ưu đãi.

Có thể thấy, Fhome+ Hưng Lộc không chỉ dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu chỗ ở thuần túy mà còn từng bước nâng tầm chất lượng sống cho mỗi gia đình tại Nghệ An. Đây chính là nơi khởi đầu lý tưởng cho hành trình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, mở ra một chương mới đầy hy vọng và niềm tin nhờ nền tảng an cư vững vàng.