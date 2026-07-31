(VTC News) -

Phát biểu tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II ngày 29/7, Zuckerberg cho rằng AI đang bước sang giai đoạn mới. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi như chatbot hiện nay, các AI agent sẽ có khả năng tự thực hiện công việc thay người dùng.

“Tôi nghĩ rất khó có khả năng trong vòng 5 năm tới, hàng tỷ người lại không sở hữu một trợ lý AI cá nhân hiểu mục tiêu của họ, hỗ trợ và làm việc 24/7” , Zuckerberg khẳng định.

Theo ông, các AI agent có thể đảm nhận nhiều công việc thường ngày như quản lý tài chính cá nhân, theo dõi sức khỏe, sắp xếp việc gia đình hay hỗ trợ quản lý các mối quan hệ. CEO Meta gọi đây là “nền tảng cho làn sóng sản phẩm và nguồn doanh thu tiếp theo” của công ty trong những năm tới.

Zuckerberg cho rằng trong tương lai, các ứng dụng nhắn tin sẽ trở thành “đầu mối” để người dùng tương tác với các trợ lý AI. Do đó, WhatsApp và các nền tảng nhắn tin của Meta sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi này.

Ông cũng cho biết WhatsApp hiện là nền tảng có lượng người dùng tương tác với Meta AI lớn nhất. Riêng trong quý II, Meta đã triển khai AI agent cho doanh nghiệp trên WhatsApp và Messenger, thu hút hơn 1 triệu doanh nghiệp trên toàn cầu sử dụng.

CEO Meta dự đoán hàng tỷ người sẽ có trợ lý AI cá nhân trong 5 năm tới.

Để hiện thực hóa tham vọng này, Meta tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI. Báo cáo tài chính quý II cho thấy công ty đã nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 lên 130-145 tỷ USD, từ mức 125-145 tỷ USD trước đó. Đầu năm nay, Meta chỉ đặt kế hoạch chi 115-135 tỷ USD. Phần lớn ngân sách sẽ được đầu tư cho trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán phục vụ AI.

Theo India Today, Meta đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng lực tính toán lên 7 gigawatt trong năm nay và 14 gigawatt vào năm sau. Công ty hiện có 32 trung tâm dữ liệu đang vận hành hoặc xây dựng.

Cuộc đua AI cũng khiến Meta phải đánh đổi bằng chi phí khổng lồ. Dòng tiền tự do (free cash flow) quý II chỉ còn 784 triệu USD, giảm 91% so với mức 8,55 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Sau khi báo cáo tài chính được công bố, cổ phiếu Meta có thời điểm giảm gần 10%.

Trong khi đó, Reality Labs, bộ phận phát triển kính AR, kính VR và metaverse của Meta tiếp tục lỗ khoảng 4,6 tỷ USD trong quý vừa qua, nâng tổng mức lỗ lũy kế từ năm 2021 lên khoảng 88 tỷ USD.

Không riêng Meta, các ông lớn công nghệ khác cũng tăng tốc đầu tư cho AI. India Today cho biết Alphabet, công ty mẹ của Google lần đầu ghi nhận dòng tiền tự do âm sau 22 năm, ở mức -5,9 tỷ USD trong quý II, phản ánh áp lực chi tiêu ngày càng lớn cho hạ tầng AI.

Dù vậy, Zuckerberg vẫn đặt cược lớn vào AI agent. Theo ông, về lâu dài, việc cung cấp các dịch vụ AI có giá trị cao (intelligence) sẽ mang lại biên lợi nhuận tốt hơn so với chỉ cho thuê năng lực tính toán. Do đó, các trợ lý AI cá nhân sẽ là nền tảng cho thế hệ sản phẩm và nguồn doanh thu tiếp theo của Meta.