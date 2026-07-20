Vingroup bước vào sân chơi AI hàng trăm tỷ tham số, xây hạ tầng kinh tế dữ liệu

(VTC News) -

Bước vào cuộc chơi của Big Tech

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Vingroup đã công bố quy mô chiến lược AI đang theo đuổi.

Doanh nghiệp cho biết xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt hơn 350 tỷ token, phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) lên tới 420 tỷ tham số, đồng thời đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy AI và Big Data trở thành hạ tầng quốc gia.

Ông Lưu Anh Tuấn, Phó TGĐ VinSmart Future kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Trường Đại học VinUni, tham luận tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Trong lĩnh vực AI, quy mô mô hình hàng trăm tỷ tham số vốn chỉ thường xuất hiện ở một số ít tập đoàn công nghệ toàn cầu như Meta, Google hay OpenAI do đòi hỏi nguồn lực lớn. Để huấn luyện Llama 3.1 với 405 tỷ tham số, Meta cho biết đã sử dụng hơn 15.000 tỷ token dữ liệu cùng cụm hơn 16.000 GPU NVIDIA H100 (657 triệu đồng - 1,05 tỷ đồng/GPU) - một trong những hạ tầng tính toán AI lớn nhất thế giới hiện nay.

Do đó, dù công nghệ là một trong những trụ cột phát triển của Vingroup trong nhiều năm qua, việc tập đoàn lựa chọn đầu tư vào mô hình ngôn ngữ lớn vẫn thu hút sự quan tâm của giới công nghệ.

VinGroup 1.jpg “Nếu ví AI như một cỗ máy thì dữ liệu chính là nhiên liệu. Không có nguồn dữ liệu đủ lớn, đủ sạch, được chuẩn hóa và có cơ chế chia sẻ an toàn, rất khó để phát triển các mô hình AI có năng lực cạnh tranh quốc tế.” GS Dương Nguyên Vũ

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, Giáo sư Dương Nguyên Vũ, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (CAIR), Trường Đại học VinUni, cho rằng, điểm nghẽn hiện nay không chỉ là dữ liệu còn phân tán, mà quan trọng hơn là Việt Nam chưa có hạ tầng đủ đồng bộ để dữ liệu được chuẩn hóa, chia sẻ và khai thác như một tài sản chiến lược quốc gia.

Chi phí GPU hiện cũng rất cao, vượt quá khả năng đầu tư của phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các trường đại học.

Khi nền tảng này được hình thành, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp mới có điều kiện cùng phát triển các mô hình AI phục vụ y tế, giáo dục, sản xuất hay quản trị công, thay vì chủ yếu dựa vào các nền tảng nước ngoài.

“Điều quan trọng là các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp có thể tiếp cận năng lực tính toán với chi phí hợp lý hay không”, GS Vũ nhận định.

Theo Giáo sư Dương Nguyên Vũ, mô hình phù hợp với Việt Nam là kết hợp đầu tư công và nguồn lực của khu vực tư nhân. Nhà nước tập trung xây dựng các hạ tầng nền như tiêu chuẩn dữ liệu, bảo mật, kết nối và điều phối, trong khi năng lực tính toán được khai thác theo mô hình dùng chung. Cách tiếp cận này vừa giảm chi phí đầu tư, vừa giúp hạ tầng có thể mở rộng linh hoạt khi công nghệ AI liên tục thay đổi.

Đây cũng là hướng đi được Vingroup đề xuất tại Hội nghị về Nghị quyết 57 khi kiến nghị xây dựng hạ tầng dữ liệu AI quốc gia, phát triển cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn, hình thành các Data Trust trong những lĩnh vực trọng điểm và đầu tư hạ tầng tính toán dùng chung.

Đầu tư vào AI như xây đường cao tốc cho dữ liệu

Nếu dữ liệu được ví như “nhiên liệu” của AI, thì các mô hình nền tảng và hạ tầng tính toán chính là “đường cao tốc” để dòng dữ liệu được lưu thông, xử lý và tạo ra giá trị.

Chiến lược này cũng được cụ thể hóa trong hoạt động của tập đoàn. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho biết Vingroup sẽ triển khai mô hình ngôn ngữ lớn do VinSmart Future phát triển trên siêu ứng dụng V-App. Theo đó, AI không được định vị như một sản phẩm độc lập mà sẽ trở thành nền tảng công nghệ phục vụ toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn, từ sản xuất, dịch vụ đến các nền tảng số.

Siêu ứng dụng V-App.

Để hiện thực hóa chiến lược này, Vingroup đã thành lập VinSmart Future như một đơn vị nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi, quy tụ gần 4.000 chuyên gia và nhân sự công nghệ từ các đơn vị trong hệ sinh thái.

Theo đại diện VinSmart Future, việc phát triển các công nghệ nền tảng như LLM là hướng đi đòi hỏi nguồn lực lớn và thời gian dài, nhưng cần thiết để làm chủ công nghệ lõi và giảm phụ thuộc vào các nền tảng bên ngoài.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với định hướng của Nghị quyết 57, khi AI được xác định là một trong những công nghệ chiến lược cần ưu tiên phát triển để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Thay vì đầu tư vào các ứng dụng đơn lẻ, Vingroup lựa chọn phát triển các lớp công nghệ nền như dữ liệu, mô hình AI và hạ tầng tính toán - những thành phần có thể được tái sử dụng trên nhiều sản phẩm, đồng thời tạo nền tảng cho các lĩnh vực như ô tô, sản xuất thông minh, logistics, y tế hay dịch vụ số.

Theo Giáo sư Dương Nguyên Vũ, bên cạnh hạ tầng dữ liệu và năng lực tính toán, AI chỉ có thể phát triển bền vững khi hình thành được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp có thị trường để thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ.

Từ kinh nghiệm quốc tế, ông cho rằng khu vực công có thể đóng vai trò là “khách hàng đầu tiên” đối với các sản phẩm AI “Make in Vietnam”. Đây cũng là một trong những đề xuất đáng chú ý của Vingroup tại Hội nghị về Nghị quyết 57, cùng với chương trình Vietnam AI Global nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ và mở rộng thị trường quốc tế.

“Điều này giúp tạo thị trường ban đầu, tạo doanh thu để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và đồng thời bảo đảm hạ tầng được khai thác hiệu quả ngay từ đầu”, GS Dương Nguyên Vũ nhận định.

Nhìn rộng hơn, khoản đầu tư của Vingroup vào AI không chỉ hướng đến việc phát triển một mô hình ngôn ngữ lớn, mà phản ánh xu hướng các doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng những năng lực nền tảng quốc gia.

Trong Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc triển khai nghị quyết phải thể hiện bằng công nghệ được làm chủ, dữ liệu được kết nối, thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hoá, năng suất được nâng cao, doanh nghiệp phát triển, lợi ích mang lại cho người dân, xã hội và mức đóng góp vào tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết 57.

Đồng thời, các tập đoàn và doanh nghiệp được kỳ vọng tiên phong trong làm chủ công nghệ lõi, phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sức lan toả.

Đầu tư vào AI vì thế không chỉ là đầu tư cho một sản phẩm, mà là đầu tư cho hạ tầng của nền kinh tế dữ liệu. Trong cuộc đua mới này, lợi thế sẽ thuộc về những quốc gia và doanh nghiệp làm chủ được dữ liệu, công nghệ nền và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.