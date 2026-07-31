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Xuất bản ngày 31/07/2026 08:42 AM
Xuất bản ngày 31/07/2026 08:42 AM

Thị trường kim cương Hà Nội trầm lắng: Bán lại mất 30% vẫn khó thoát hàng

(VTC News) -

Thị trường kim cương tại Hà Nội đang rơi vào tình trạng giao dịch trầm lắng, bộc lộ nhiều bất cập về thanh khoản, định giá và chính sách thu đổi.

Phan Quỳnh
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