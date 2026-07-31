Tin mới

Thị trường kim cương Hà Nội trầm lắng: Bán lại mất 30% vẫn khó thoát hàng Thị trường kim cương tại Hà Nội đang rơi vào tình trạng giao dịch trầm lắng, bộc lộ nhiều bất cập về thanh khoản, định giá và chính sách thu đổi.

Giá cà phê hôm nay 31/7: Robusta tăng nhẹ, Arabica tiếp tục giảm Giá cà phê hôm nay 31/7 trên các sàn giao dịch quốc tế diễn biến trái chiều với Robusta tăng nhẹ còn Arabica tiếp tục giảm.

Nhận định, dự đoán tỷ số Việt Nam vs Singapore: Chiếm ngôi đầu bảng Nhận định Việt Nam vs Singapore, bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 (20h ngày 31/7): Phân tích phong độ, lực lượng và dự đoán tỷ số trận Việt Nam đấu với Singapore.

Israel dùng 700 tấn thuốc nổ san phẳng đường hầm của Hezbollah Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Katz cho biết quân đội Israel phá hủy đường hầm ở khu vực Beaufort thuộc miền nam Lebanon bằng 700 tấn thuốc nổ.

Dịch vụ sau bán hàng trở thành 'điểm cộng' của Toyota Không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm, Toyota đang tạo thêm lợi thế từ chất lượng dịch vụ sau bán hàng và trải nghiệm đồng hành cùng người dùng.

Sang Mỹ đấu giao hữu với Brazil, đội tuyển Ấn Độ bỏ FIFA ASEAN Cup 2026? Ấn Độ xác nhận đá giao hữu với Brazil vào ngày 3/10, trùng thời điểm FIFA ASEAN Cup 2026, làm dấy lên khả năng đội tuyển này sẽ rút lui khỏi giải đấu.

Khu nghỉ dưỡng 600 tỷ bỏ hoang hơn thập kỷ bên phá Tam Giang Khởi công từ năm 2009 với vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng nhưng đến nay dự án Vinconstec - Huế vẫn bỏ hoang, Thanh tra TP Huế cũng vừa kết luận dự án có nhiều sai phạm.

Nữ sinh Việt tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc tại Anh, giành giải luận văn tốt nhất khóa Từ một cử nhân Báo chí ở Việt Nam, Lê Thị Thanh Hằng khép lại hành trình du học tại Anh với bằng thạc sĩ loại xuất sắc và giải Luận văn xuất sắc nhất toàn khóa.

Mỹ cấm robot hình người Trung Quốc, cuộc chiến AI bước sang mặt trận mới Lệnh cấm robot hình người Trung Quốc cho thấy cạnh tranh Mỹ - Trung đã mở rộng từ chip AI sang robot, dữ liệu và chuỗi cung ứng công nghệ tương lai.

Tin xe 31/7: VinFast tung ưu đãi lớn tại Indonesia, GLA có bản EV sạc 320 kW VinFast mở rộng ưu đãi tại GIIAS 2026, Mercedes-Benz trình làng GLA mới với bản EV sạc 320 kW... là một số tin xe đáng chú ý 31/7.

Công nghệ 31/7: Google Earth sử dụng AI Nano Banana 2 để tái hiện cảnh quan Google vừa công bố nâng cấp Google Earth với công nghệ AI Nano Banana 2, cho phép tái hiện cảnh quan lịch sử và tương lai trên bản đồ 3D.

HDBank lập kỷ lục với khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế lớn nhất tại Việt Nam Khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD mà HDBank ký kết ngày 30/7 đã thiết lập một dấu mốc mới trên thị trường vốn Việt Nam.

Mây lửa: Hiện tượng hiếm gặp khiến cháy rừng châu Âu trở nên khó kiểm soát Mây lửa, hiện tượng thời tiết hiếm gặp, đang làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các đám cháy rừng tại Pháp và Tây Ban Nha.

Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận 'lịch sử' ở Gaza Tổng thống Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình do ông đứng đầu đạt được “thỏa thuận lịch sử” về việc giải giáp lực lượng Hamas và tất cả nhóm vũ trang khác ở dải Gaza.