Vì sao lập thu, miền Bắc lại biến thành chảo lửa?

(VTC News) -

Ông Vũ Anh Tuấn lý giải nguyên nhân đợt nắng nóng diện rộng đang xảy ra ở miền Bắc.

Lập thu được 4 ngày nhưng nắng nóng vẫn bao trùm các tỉnh, thành ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nhiệt độ cao nhất quan trắc được trong ngày 9/8 ở Bắc Bộ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong đó, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 9/8 một số nơi ở miền Bắc trên 38 độ C như: Lạc Sơn (Hoà Bình) 38,4 độ C, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 38,1 độ C, Láng (Hà Nội) và Phủ Lý (Hà Nam) 38,5 độ C.

Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,3 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,7 độ C, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 39,1 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 39,5 độ C...

Dự báo hôm nay, hình thái thời tiết trên tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dù đã lập thu nhưng miền Bắc vẫn nắng rát. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Một chuyên gia trong lĩnh vực khí tượng thủy văn cho biết, tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng sang nên dù đã lập thu nhưng thời tiết miền Bắc vẫn nắng nóng.

Nói về đợt nắng nóng này, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ những ngày đầu tháng 8/2024, nắng nóng xuất hiện diện rộng trên khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Sang ngày 3/8, vùng nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Hiện, nắng nóng đã mở rộng ra toàn Bắc Bộ và Trung Bộ.

"Tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp thêm các hiệu ứng phơn là nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng này", ông Vũ Anh Tuấn thông tin.

Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong những ngày tới với cường độ giảm dần. Từ 11/8, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ.

Đêm nay và ngày mai 11/8, vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Chiều tối và đêm 10/8, đồng bằng và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Ngoài ra, trong bảng cập nhật nhiệt độ 10 ngày tới tại Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày mai 11/8, nhiệt độ ở thủ đô giảm mạnh, cao nhất 35 độ C, thời tiết có mây, mưa rào và dông.

Các ngày sau đó, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm, phải kể đến trong các ngày từ 13-17/8, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này dao động 30-32 độ C, trời mưa dông. Từ 18-19/8, nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ, cao nhất 33 độ C, có mây, không mưa.