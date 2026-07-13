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Xuất bản ngày 13/07/2026 11:19 AM
Xuất bản ngày 13/07/2026 11:19 AM

Vì sao gọi là vàng Ý?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Vàng Ý là một trong những loại vàng được ưa chuộng trên thị trường, vậy vì sao gọi là vàng Ý?

Với màu sắc sang trọng, độ cứng cao và kiểu dáng tinh xảo, vàng Ý trở thành lựa chọn phổ biến trong ngành kim hoàn hiện đại.

Vì sao gọi là vàng Ý?

Tên gọi vàng Ý bắt nguồn từ Italy (Ý) - quốc gia nổi tiếng thế giới về nghệ thuật chế tác trang sức. Từ nhiều thế kỷ trước, Italy được xem là một trong những trung tâm kim hoàn hàng đầu châu Âu, sở hữu công nghệ luyện kim và kỹ thuật chế tác tinh xảo.

Gọi là vàng Ý vì đây là hợp kim của vàng có nguồn gốc xuất xứ hoặc được chế tác theo công nghệ của Italia (Ý). Theo thời gian, tên gọi này trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Vàng Ý không phải là một tiêu chuẩn riêng về hàm lượng vàng. Thay vào đó, đây là tên gọi mang tính thương mại, gắn với nguồn gốc công nghệ và phong cách chế tác.

Đặc điểm của vàng Ý

Khác với vàng 9999 gần như nguyên chất, vàng Ý là hợp kim được tạo thành từ vàng nguyên chất kết hợp với các kim loại khác như bạc, đồng, palladium...theo tỷ lệ nhất định.

Vàng Ý thường được sử dụng để chế tác trang sức. (Ảnh minh họa)

Vàng Ý thường được sử dụng để chế tác trang sức. (Ảnh minh họa)

Vàng Ý thường có màu trắng bạc sáng bóng, ánh kim và tính thẩm mỹ cao. Do chứa nhiều kim loại khác, vàng Ý cứng hơn vàng 24K. Vàng Ý thường được dùng để chế tác các sản phẩm trang sức sang trọng như dây chuyền, nhẫn, vòng tay...

Trên thị trường hiện có 2 loại vàng Ý phổ biến là vàng Ý 750 và vàng Ý 585. Trong đó, vàng Ý chứa khoảng 75% vàng nguyên chất và 25% kim loại khác, tương đương vàng 18K.

Vàng Ý 585 (tương đương vàng 14K) là loại hợp kim chứa 58,5% vàng nguyên chất và 41,5% các kim loại quý khác (bạc, đồng, niken).

Giá vàng Ý phụ thuộc lớn vào hàm lượng vàng và chi phí gia công chế tác.

Có nên mua vàng Ý?

Dù không phải là vàng nguyên chất, vàng Ý vẫn được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền tốt và khả năng tạo ra những thiết kế tinh xảo.

Loại vàng này sở hữu thiết kế thời trang, độ bền cao, ít biến dạng và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Đặc biệt, màu trắng sáng giúp dễ kết hợp với kim cương, đá quý hoặc trang phục hiện đại.

Do vậy, nếu muốn sử dụng làm trang sức, vàng Ý là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tích trữ tài sản hoặc đầu tư dài hạn, vàng Ý không phải lựa chọn tối ưu. Giá trị của sản phẩm phụ thuộc nhiều vào công chế tác, mẫu mã và thương hiệu. Khi bán lại, người mua thường bị khấu trừ chi phí gia công nên mức thu hồi có thể thấp hơn so với vàng 9999.

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