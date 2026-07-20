Argentina thoát bàn thua, trọng tài lại gây tranh cãi

(VTC News) -

Cựu trọng tài Mark Halsey không đồng tình với quyết định từ chối bàn thắng của Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Ông cho rằng Mikel Merino không phạm lỗi với Nicolas Otamendi và tổ VAR đáng lẽ phải đề nghị trọng tài chính xem lại tình huống. Dù vậy, Tây Ban Nha sau đó vẫn đánh bại Argentina 1-0 nhờ bàn thắng của Ferran Torres.

Ở hiệp phụ, Mikel Merino có tình huống cài đè với Nicolas Otamendi. Tiền vệ Tây Ban Nha xoay người dứt điểm trước khi Nico Williams băng vào đá bồi tung lưới đội tuyển Argentina.

Merino va chạm với Otamendi trước khi Nico Williams sút vào lưới Argentina. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, trọng tài Slavko Vincic xác định Merino phạm lỗi với Otamendi và không công nhận bàn thắng. Tổ VAR không đề nghị trọng tài chính xem lại tình huống trên màn hình bên ngoài sân. Theo quy định, nếu VAR và trọng tài chính có chung quan điểm về quyết định, họ không cần bàn bạc hay xem xét lại tình huống.

Sau trận đấu, Mark Halsey, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh đang cộng tác với The Sun, bày tỏ sự không đồng tình: “Tôi xin lỗi, đó không phải là một pha phạm lỗi đối với tôi. Merino nhảy lên không trung và trọng tài đã cho quả đá phạt.

Tại sao VAR lại không xem xét tình huống đó, họ có thể kiểm tra kỹ lưỡng và đề xuất trọng tài chính xem lại pha bóng. Theo tôi, đó không phải là một pha phạm lỗi, và đáng lẽ đó phải là một bàn thắng cho Tây Ban Nha”.

Đoạn quay chậm cho thấy chân của Merino giẫm lên chân Otamendi trong lúc hai cầu thủ tranh chấp. Đây là chi tiết khiến trọng tài xác định cầu thủ Tây Ban Nha phạm lỗi. Trong khi đó, Halsey cho rằng mức độ va chạm không đủ để bàn thắng bị từ chối.

Ông Slavko Vincic được bổ nhiệm làm trọng tài chính trong trận chung kết World Cup 2026. Hỗ trợ ông Vincic là hai trợ lý đồng hương Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic. Trọng tài thứ tư là Adham Makhadmeh, còn trợ lý dự bị là Mohammad Alkalaf.

Ở một quyết định đáng chú ý khác, ông Vincic rút thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu của Enzo Fernandez trong thời gian bù giờ hiệp hai. Tiền vệ Chelsea nhận thẻ vàng đầu tiên vì phản ứng với trọng tài, trước khi phạm lỗi với Pau Cubarsi.

Cuối hiệp hai, Leandro Paredes cũng có pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm Tây Ban Nha nhưng không phải nhận thêm thẻ vàng. Trước đó, tiền vệ Argentina đã bị cảnh cáo chỉ ít phút sau khi vào sân. Halsey đồng tình với quyết định truất quyền thi đấu Enzo Fernandez.

“Enzo Fernandez đã bị đuổi khỏi sân vì nhận hai thẻ vàng. Thẻ vàng đầu tiên là do phản đối trọng tài bằng hành động và hoàn toàn chính xác do ông Slavko Vincic đưa ra.Vào cuối hiệp hai, có một pha phạm lỗi thô bạo. Anh ta đã nhận một thẻ vàng rồi, vậy tại sao lại phạm lỗi như vậy? Việc anh ta bị đuổi khỏi sân là hoàn toàn chính đáng. Tôi không hề có bất kỳ sự phản đối nào và trọng tài đã xử lý tình huống rất đúng đắn”, ông Mark Halsey nhận xét.