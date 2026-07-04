(VTC News) -

Nhiều người lần đầu nghe đến bánh mì hoa cúc đều nghĩ đây là loại bánh có hương hoặc cánh hoa cúc trong thành phần. Cái tên khiến không ít người hình dung đến một công thức cầu kỳ với nguyên liệu từ loài hoa quen thuộc. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Chiếc bánh đang được nhiều người yêu thích trong những năm gần đây không hề chứa hoa cúc. Để lý giải điều này, chúng ta đầu tiên cần tìm hiểu về tên gốc tiếng Pháp của loại bánh này.

Vì sao gọi là bánh mì hoa cúc?

Tên gốc của loại bánh này trong tiếng Pháp là “Brioche tressée”. Trong đó, “brioche” là bánh mì ngọt giàu bơ, còn “tressée” có nghĩa là bện hoặc thắt bím. Đúng như tên gọi, trước khi nướng, khối bột được chia thành nhiều phần rồi bện lại giống như tóc tết.

Khi vào lò, bánh nở bung, các thớ bánh vàng óng tách ra theo nhiều hướng, tạo cảm giác như những cánh hoa đang xòe nở. Chính hình ảnh này đã khiến người Việt gọi loại bánh là bánh mì hoa cúc. Vì vậy, tên gọi này không liên quan đến nguyên liệu.

Bánh mì hoa cúc thơm lừng, hấp dẫn. (Ảnh minh họa: Báo Phụ Nữ Việt Nam)

Không chỉ gây ấn tượng bởi tên gọi, bánh mì hoa cúc còn được yêu thích nhờ kết cấu đặc trưng. Bánh mềm, xốp nhưng vẫn có độ dai nhẹ, có thể xé thành từng sợi dài. Đây là điểm khác với nhiều phiên bản brioche truyền thống có tỷ lệ bơ cao hơn, vốn mềm và tơi hơn.

Mẹo làm bánh mì hoa cúc mềm, xé sợi

Bánh mì hoa cúc có nhiều cách chế biến, tùy điều kiện và kinh nghiệm của người làm. Bột có thể được nhào bằng tay hoặc bằng máy, sau đó cần ủ ở nhiệt độ thích hợp đến khi nở đạt yêu cầu rồi mới tạo hình, quét trứng và nướng để bánh có kết cấu mềm, xốp và xé sợi.

Nên chọn men chuyên dùng cho bánh ngọt để hương bơ nổi bật hơn. Nếu dùng men thông thường, bánh có thể xuất hiện mùi rượu nhẹ. Ngoài ra, nên dùng sữa thay cho nước để bánh giữ được độ mềm, dẻo và không bị khô ruột.

Quá trình làm bánh cũng đòi hỏi nhiệt độ phù hợp. Môi trường lý tưởng là 20–24°C, đủ mát để bột lên men ổn định. Khi quét trứng lên mặt bánh trước khi nướng, chỉ nên quét một lớp mỏng và thao tác nhẹ tay để tránh làm xẹp khối bột.

Bánh sau khi nướng có thể bảo quản trong hộp kín hoặc túi zip ở nhiệt độ phòng từ 3–4 ngày. Nếu cấp đông, bánh có thể giữ được khoảng 1 tháng. Khi dùng, chỉ cần rã đông trong ngăn mát rồi hâm nóng bằng lò vi sóng hoặc lò nướng, bánh sẽ mềm thơm trở lại mà không bị khô cứng.

Nhờ hương bơ đặc trưng, kết cấu mềm, dễ xé sợi cùng cái tên giàu hình ảnh, bánh mì hoa cúc vẫn là một trong những biến thể bánh ngọt được nhiều người yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong các tiệm bánh cũng như căn bếp gia đình.