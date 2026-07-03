Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên ném dao phóng lợn về phía công an để tẩu thoát

(VTC News) -

Công an phường Long Khánh (TP Đồng Nai) đang tạm giữ 16 thanh thiếu niên để điều tra dấu hiệu của các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Công an phường Long Khánh tạm giữ 16 thanh thiếu niên ném dao phóng lợn về phía lực lượng chức năng. (Ảnh: Công an phường Long Khánh)

Theo thông tin ban đầu, tối 2/7, nhóm thanh thiếu niên cầm lái nhiều xe máy di chuyển từ hướng phường Xuân Lộc về trung tâm phường Long Khánh. Người ngồi sau các xe cầm dao dài, dao phóng lợn, rựa, mã tấu... rồi vung vẩy khi lưu thông trên Quốc lộ 1.

Hành vi của nhóm này khiến nhiều người dân đi trên tuyến đường hoảng sợ, phải chủ động né tránh để bảo đảm an toàn.

Phát hiện vụ việc, lực lượng Công an phường Long Khánh tổ chức truy bắt. Khi thấy lực lượng chức năng, một số thanh thiếu niên đã ném dao phóng lợn về phía lực lượng làm nhiệm vụ nhằm cản trở việc truy đuổi và tìm cách tẩu thoát.

Lực lượng chức năng sau đó khống chế, tạm giữ 16 người để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò của từng người và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự việc trên, Công an phường Long Khánh thông báo đề nghị người thân và những người có liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Khi cần hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin liên quan vụ việc, người dân có thể đến trực tiếp trụ sở Công an phường Long Khánh hoặc liên hệ trực ban qua số điện thoại 0251.3870.440.