(VTC News) -

Australia 1 1 Ai Cập Hany (phản lưới) 55‘ 13’ Ashour

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Australia và Ai Cập bắt đầu lúc 1h ngày 4/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Australia vs Ai Cập mới nhất tại đây.

Đội hình Australia vs Ai Cập

Australia: Patrick Beach (18), Alessandro Circati (3), Jordan Bos (5), Connor Metcalfe (8), Aiden O‘Neill (13), Aziz Behich (16), Nestory Irankunda (17), Harry Souttar (19), Cristian Volpato (20), Jackson Irvine (22), Lucas Herrington (25).

Ai Cập: Mostafa Shoubir (23), Yasser Ibrahim (2), Mohamed Hany (3), Ramy Rabia (5), Emam Ashour (8), Mohamed Salah (10), Mostafa Zico (11), Hamdy Fathy (14), Karim Hafez (15), Marawan Attia (19), Omar Marmoush (22).

Thông tin Australia và Ai Cập trước trận đấu

Australia gặp Ai Cập ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại AT&T Stadium, Arlington, Texas, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa hai đội nhì bảng. Australia xếp sau Mỹ ở bảng D, còn Ai Cập đứng sau Bỉ tại bảng G. Đội thắng cặp Australia vs Ai Cập gặp Argentina hoặc Cape Verde ở vòng 1/8.

Australia có 4 điểm ở vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Tony Popovic thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, thua Mỹ 0-2 và hòa Paraguay 0-0. Ai Cập bất bại ở bảng G với 5 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Hossam Hassan hòa Bỉ 1-1, thắng New Zealand 3-1 và hòa Iran 1-1.

Australia đấu với Ai Cập ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Thuật toán mô phỏng của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Australia và Ai Cập lần lượt là 28,4% - 39,7% (trong 90 phút). Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 31,9%.

Australia có lần thứ ba đá knock-out World Cup sau các năm 2006 và 2022. Cả hai lần trước, đại diện châu Á đều thua đội sau đó lên ngôi vô địch: Italy năm 2006 và Argentina năm 2022. Ai Cập lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Tuy nhiên, đây không phải trận loại trực tiếp đầu tiên của họ, bởi đội bóng châu Phi từng thua Hungary 2-4 ở vòng đầu World Cup 1934 khi giải đấu chưa có vòng bảng.

Hai đội chưa từng gặp nhau tại World Cup. Trong lần đối đầu gần nhất ở cấp đội tuyển, Ai Cập thắng Australia 3-0 trong trận giao hữu năm 2010.