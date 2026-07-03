Trực tiếp bóng đá Australia vs Ai Cập 1h ngày 4/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Australia vs Ai Cập
Australia 0 0 Ai Cập
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Australia và Ai Cập bắt đầu lúc 1h ngày 4/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Australia vs Ai Cập mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Australia vs Ai Cập
Australia gặp Ai Cập ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại AT&T Stadium, Arlington, Texas, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa hai đội nhì bảng. Australia xếp sau Mỹ ở bảng D, còn Ai Cập đứng sau Bỉ tại bảng G. Đội thắng cặp Australia vs Ai Cập gặp Argentina hoặc Cape Verde ở vòng 1/8.
Australia có 4 điểm ở vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Tony Popovic thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, thua Mỹ 0-2 và hòa Paraguay 0-0. Ai Cập bất bại ở bảng G với 5 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Hossam Hassan hòa Bỉ 1-1, thắng New Zealand 3-1 và hòa Iran 1-1.
Thuật toán mô phỏng của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Australia và Ai Cập lần lượt là 28,4% - 39,7% (trong 90 phút). Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 31,9%.
Australia có lần thứ ba đá knock-out World Cup sau các năm 2006 và 2022. Cả hai lần trước, đại diện châu Á đều thua đội sau đó lên ngôi vô địch: Italy năm 2006 và Argentina năm 2022. Ai Cập lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Tuy nhiên, đây không phải trận loại trực tiếp đầu tiên của họ, bởi đội bóng châu Phi từng thua Hungary 2-4 ở vòng đầu World Cup 1934 khi giải đấu chưa có vòng bảng.
Hai đội chưa từng gặp nhau tại World Cup. Trong lần đối đầu gần nhất ở cấp đội tuyển, Ai Cập thắng Australia 3-0 trong trận giao hữu năm 2010.
Link xem trực tiếp Australia vs Ai Cập trên VTV
Trận Australia vs Ai Cập được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Australia vs Ai Cập trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Australia vs Ai Cập trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Australia vs Ai Cập đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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