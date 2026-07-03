Thủ tướng: Bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh các quan điểm: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế tổng thể ở cấp quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia số; bảo đảm thống nhất, dùng chung, liên thông cho cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và kết nối tới người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tính mở để bổ sung, điều chỉnh kịp thời; bảo đảm an ninh, an toàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là việc có ý nghĩa quan trọng, quyết định với quá trình chuyển đổi số. Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số là nền tảng cốt lõi để lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; ứng dụng trí tuệ nhân tạo là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, tự động hóa thực hiện các chức năng quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, thủ tục hành chính; cũng như phục vụ quản trị quốc gia, ra quyết định kịp thời, chính xác theo thời gian thực, dữ liệu thực.

Trong đó có bảo đảm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống dịch vụ hành chính của các bộ, ngành, địa phương thông suốt, liên thông một cửa, tiết kiệm chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà các cơ quan đề xuất, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát kỹ để hoàn thiện Khung kiến trúc, đặc biệt cần tiếp tục lắng nghe ý kiến, phản biện của các doanh nghiệp và chuyên gia, trong đó có các chuyên gia quốc tế; báo cáo Thủ tướng chậm nhất trước ngày 10/7 để sớm phê duyệt Khung kiến trúc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trên cơ sở Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, các bộ ngành, địa phương, cơ quan hoàn thiện khung kiến trúc của mình, tuân thủ nghiêm ngặt Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm đảm bảo tính kết nối, liên thông dữ liệu.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu cần đánh giá lại hiện trạng, xác định những hệ thống có thể tiếp tục sử dụng, nâng cấp, kết nối, những hệ thống không thể kết nối và phải làm lại bảo đảm phù hợp theo Khung Kiến trúc; Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, giám sát; các cơ quan rà soát kỹ nhu cầu đầu tư, nâng cấp các hệ thống, bảo đảm hiệu quả trong quá trình thực hiện, tránh lãng phí.

Thủ tướng lưu ý, đi kèm với thiết kế hệ thống, phải rà soát hệ thống văn bản pháp lý cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc vận hành hệ thống điều hành, quản trị công trên nền tảng số.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc bị can thiệp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, công tác bảo mật phải được đặt là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình triển khai.

Lại Hoa (VOV)