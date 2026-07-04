Trực tiếp bóng đá Argentina vs Cape Verde 5h ngày 4/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Australia vs Ai Cập
Australia 0 0 Ai Cập
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Australia và Ai Cập bắt đầu lúc 1h ngày 4/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Australia vs Ai Cập mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Argentina vs Cape Verde
Argentina gặp Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng J và đội nhì bảng H. Đội thắng cặp Argentina vs Cape Verde gặp Australia hoặc Ai Cập ở vòng 1/8.
Argentina toàn thắng vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni lần lượt thắng Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1 để kết thúc bảng J với 9 điểm. Cape Verde là tân binh duy nhất vượt qua vòng bảng World Cup 2026. Đội bóng châu Phi hòa Tây Ban Nha 0-0, hòa Uruguay 2-2 và hòa Ả Rập Xê Út 0-0.
Opta đánh giá Argentina có 83,5% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Cape Verde là 5,3%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 11,2%.
Một số chỉ báo dữ liệu trước trận nghiêng rõ về Argentina. Đương kim vô địch ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần ở vòng bảng, còn Cape Verde có 2 trận giữ sạch lưới nhưng mới ghi 2 bàn.
Đây là lần đầu Argentina và Cape Verde gặp nhau. Argentina đã thắng 7 trận World Cup gần nhất trước các đại diện châu Phi, kể từ sau thất bại 0-1 trước Cameroon ở trận mở màn World Cup 1990.
Cape Verde là đội đầu tiên vào vòng knock-out ngay trong lần đầu dự World Cup kể từ Slovakia năm 2010. Họ cũng là đại diện châu Phi đầu tiên làm được điều này kể từ Ghana năm 2006.
Thống kê trận Argentina vs Cape Verde đáng chú ý
.Argentina toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.
Cape Verde hòa cả 3 trận vòng bảng, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần.
Cape Verde là đội duy nhất trong 4 tân binh World Cup 2026 góp mặt ở vòng loại trực tiếp.
Messi ghi 6 bàn ở vòng bảng và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận World Cup liên tiếp.
Argentina bất bại 9 trận gần nhất tại World Cup, trong đó có 7 chiến thắng.
Link xem trực tiếp Argentina vs Cape Verde trên VTV
Trận Argentina vs Cape Verde được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Argentina vs Cape Verde trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Argentina vs Cape Verde trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Argentina vs Cape Verde đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
Trực tiếp bóng đá Australia 0-1 Ai Cập: Bàn mở tỉ số bất ngờ
Trực tiếp bóng đá Australia vs Ai Cập (1h ngày 4/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Australia đấu với Ai Cập thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.
Báo Anh: Hàng loạt cầu thủ dự World Cup 2026 dính doping, nghi do ăn thịt
Hàng loạt cầu thủ của đội tuyển Tunisia có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm nhưng được cho là không phải hành vi sử dụng doping có chủ đích.
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất
Chi tiết lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất: Danh sách trận đấu, giờ thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng 16 đội.
Trực tiếp bóng đá Argentina vs Cape Verde 5h ngày 4/7, kết quả tỷ số mới nhất
Trực tiếp bóng đá Argentina vs Cape Verde (5h ngày 4/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Argentina đấu với Cape Verde thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.
Trực tiếp bóng đá Australia 0-1 Ai Cập: Bàn mở tỉ số bất ngờ
Trực tiếp bóng đá Australia vs Ai Cập (1h ngày 4/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Australia đấu với Ai Cập thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.
Chém người gây thương tích, Nguyễn Mạnh Hưng 'Thiên Báo SBC Biên Hòa' bị bắt
Công an TP Đồng Nai bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hưng để điều tra tội Cố ý gây thương tích sau vụ dùng dao chém một YouTuber tại Ấn Độ.
Thủ tướng: Bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu
Chiều 3/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.
Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên ném dao phóng lợn về phía công an để tẩu thoát
Phát hiện nhóm người mang hung khí, Công an phường Long Khánh (Đồng Nai) truy bắt, khi bỏ chạy một số người ném dao về phía lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu thoát.
Quy định mới bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.
Bão số 1 gây mưa lớn ở Bắc Bộ, có nơi trên 500mm
Dự báo tối mai 4/7, tâm bão số 1 Maysak có thể ở ngay trên vùng biển Quảng Ninh, từ đêm nay miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 500mm.
Ít nhất 3.700 ca tử vong do nắng nóng tại Pháp, Bỉ và Hà Lan
Pháp, Hà Lan và Bỉ đã ghi nhận tổng cộng khoảng 3.700 ca tử vong trong đợt nắng nóng diễn ra vào tháng 6, khi nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu.
Bộ Y tế thông tin về dịch bệnh do virus Hanta
Theo cập nhật từ WHO, ổ dịch virus Hanta (chủng Andes) trên tàu MV Hondius đã được kiểm soát và không còn nguy cơ y tế công cộng.
Báo Anh: Hàng loạt cầu thủ dự World Cup 2026 dính doping, nghi do ăn thịt
Hàng loạt cầu thủ của đội tuyển Tunisia có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm nhưng được cho là không phải hành vi sử dụng doping có chủ đích.
Vingroup ra mắt 'kỳ quan sân khấu' tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam
Tập đoàn Vingroup ra mắt “Đất nước thiên hùng ca” – đại sử thi sân khấu nhập vai quy mô lớn, tái hiện hành trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
CSGT Hưng Yên kịp thời ứng cứu người đàn ông bất tỉnh giữa đường
Tổ CSGT Cầu Nghìn (Hưng Yên) vừa kịp thời ứng cứu người đàn ông bất tỉnh dưới lòng đường, kiểm tra xe máy phát hiện bên trong cốp xe có 357 triệu đồng.
Đề và đáp án khảo sát vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa, TP.HCM
Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố đề, đáp án và biểu điểm bài khảo sát vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027.
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất
Chi tiết lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất: Danh sách trận đấu, giờ thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng 16 đội.
Đội tuyển Anh thiết lập 'pháo đài' chống do thám trước trận gặp Mexico
Tuyển Anh siết chặt an ninh trước trận gặp Mexico do lo ngại bị do thám chiến thuật và cổ động viên đội chủ nhà quấy rối ở World Cup 2026.
Bình luận