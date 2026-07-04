Trực tiếp bóng đá Argentina vs Cape Verde 5h ngày 4/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Australia và Ai Cập bắt đầu lúc 1h ngày 4/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Australia vs Ai Cập mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Argentina vs Cape Verde

Argentina gặp Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng J và đội nhì bảng H. Đội thắng cặp Argentina vs Cape Verde gặp Australia hoặc Ai Cập ở vòng 1/8.

Argentina toàn thắng vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni lần lượt thắng Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1 để kết thúc bảng J với 9 điểm. Cape Verde là tân binh duy nhất vượt qua vòng bảng World Cup 2026. Đội bóng châu Phi hòa Tây Ban Nha 0-0, hòa Uruguay 2-2 và hòa Ả Rập Xê Út 0-0.

Opta đánh giá Argentina có 83,5% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Cape Verde là 5,3%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 11,2%.

Argentina đấu với Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Một số chỉ báo dữ liệu trước trận nghiêng rõ về Argentina. Đương kim vô địch ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần ở vòng bảng, còn Cape Verde có 2 trận giữ sạch lưới nhưng mới ghi 2 bàn.

Đây là lần đầu Argentina và Cape Verde gặp nhau. Argentina đã thắng 7 trận World Cup gần nhất trước các đại diện châu Phi, kể từ sau thất bại 0-1 trước Cameroon ở trận mở màn World Cup 1990.

Cape Verde là đội đầu tiên vào vòng knock-out ngay trong lần đầu dự World Cup kể từ Slovakia năm 2010. Họ cũng là đại diện châu Phi đầu tiên làm được điều này kể từ Ghana năm 2006.