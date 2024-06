Vì sao căng thẳng dễ gây bệnh dạ dày?

(VTC News) -

Vì sao căng thẳng gây bệnh dạ dày?

Dạ dày kết nối với thần kinh trung ương thông qua dây thần kinh phế vị. Căng thẳng tâm lý (stress) có thể kích thích dạ dày bài tiết acid nhiều hơn mức bình thường, gây ra các triệu chứng khó chịu tại dạ dày như nóng rát thượng vị, đau thượng vị, buồn nôn, nôn.

Nếu tình trạng căng thẳng kéo dài, acid dạ dày tăng cao tấn công vào lớp niêm mạc gây ra hiện tượng viêm loét dạ dày, hoặc bệnh nhân cũng có thể mắc chứng trào ngược dạ dày - thực quản.

Hệ tiêu hoá cũng nhạy cảm với căng thẳng, nhu động đường tiêu hoá hoạt động bất thường, đi kèm với đó là sự thay đổi hệ khuẩn chí đường ruột sẽ ảnh hưởng tới quá trình tiêu hoá thức ăn và dễ gây ra hiện tượng khó tiêu.

Đau dạ dày do căng thẳng có thể gặp ở mọi đối tượng, nhưng phổ biến nhất ở người trong độ tuổi lao động, do áp lực từ công việc, cuộc sống. Căng thẳng tâm lý, lo âu chính là thủ phạm khiến cho bệnh lý dạ dày điều trị dai dẳng không dứt, dễ bị tái phát. Do đó, quản lý căng thẳng là điều kiện không thể thiếu trong điều trị bệnh dạ dày.

Làm gì để giảm căng thẳng, lo âu?

Một số mẹo dưới đây có thể giúp bạn giảm căng thẳng, lo âu, từ đó cải thiện các triệu chứng đau dạ dày:

- Tập hít thở để giảm stress: các bài tập hít thở sâu, thiền định có thể giúp tăng cường lượng oxy lên não, giảm lo âu, căng thẳng.

- Tập thể dục thường xuyên: là cách đơn giản nhất để giảm căng thẳng, lo âu. Tập thể dục giúp bạn giải phóng năng lượng, nâng cao sức khoẻ, điều hoà lại các nội tiết tố, từ đó giúp cân bằng tâm trạng, phòng tránh căng thẳng.

- Học cách chia sẻ, giải toả căng thẳng: chia sẻ là cách để giải toả những điều tiêu cực trong suy nghĩ, đồng thời, bạn cũng có thể nhận được lời khuyên hữu ích từ người thân để giải quyết vấn đề.

- Bổ sung lợi khuẩn đường ruột: Probiotics giúp tổng hợp một số chất dẫn truyền thần kinh quan trọng, như serotonin giúp tâm trạng vui vẻ, lạc quan. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý lựa chọn sản phẩm phù hợp để tránh mất tiền vô ích, bởi vì không phải chủng probiotics nào cũng có tác dụng giảm lo âu, căng thẳng.

