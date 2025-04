Đồng hồ Orient Vietnam Special Edition 2025 bản giới hạn

(VTC News) -

Thương hiệu đồng hồ Nhật Bản Orient đã cho ra mắt 4 mẫu Orient Vietnam Special Edition 2025 phiên bản giới hạn.

Bộ sưu tập là những tác phẩm đồng hồ độc đáo, được thiết kế riêng để kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Bảng giá các mẫu: Orient Vietnam Special Edition 2025

Đồng Hồ Hải Triều là một trong các đại lý nhanh chóng cập nhật các phiên bản giới hạn

Mẫu đồng hồ Orient Star Vietnam Limited Edition 2025 với thiết kế bán lộ cơ semi-skeleton giúp người sở hữu có thể chiêm ngưỡng được những chuyển động của cỗ máy tự động bên trong. Phiên bản đồng hồ Orient Star có số lượng sản xuất giới hạn chỉ 304 chiếc trên toàn thế giới. Con số 304 lấy cảm hứng từ cột mốc lịch sử 30/04/1975.

Cận cảnh vỏ mạ PVD vàng đẹp mắt và con số 50 đầy tự hào

3 phiên bản giới hạn còn lại bao gồm RA-AS0105S30B (1000 chiếc), RA-AS0106L30B (625 chiếc) và RA-AG0729S30B (dành cho nữ, 400 chiếc).

Review chi tiết các mẫu: Orient Vietnam Special Edition

Bản đồ Việt Nam nổi bật trên bộ máy in-house phô diễn phía sau mặt số

Orient tinh ý đưa dòng chữ “50th Anniversary of The Reunification of Vietnam” vào hộp gỗ sang trọng, khắc dòng chữ như một dấu ấn lưu niệm. Tặng kèm dây da khóa gập chống gãy tăng tuổi thọ của dây đeo.

Hộp đựng và thẻ đầy trang trọng

Tinh hoa chế tác và thể hiện năng lực sản xuất bộ máy cơ khí chất lượng Nhật Bản

Với hành trình hơn 70 năm (tính từ cột mốc 1951) sản xuất đồng hồ cơ, tất cả những tinh hoa này đều được hiện diện trong các phiên bản Orient Vietnam Special Edition 2025.

Cỗ máy F6 sản xuất in-house, trữ cót lên đến 50 giờ

Orient Star sử dụng bộ máy F6R42 được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản. Khả năng trữ cót đến 50 giờ, tần số dao động 21.600 vph và 22 chân kính.

3 phiên bản còn lại sử dụng máy F6L24 trữ cót 40 giờ, 21 chân kính và tần số dao động 21.600vph.

Số thứ tự giới hạn được khắc ở nắp đáy càng thể hiện được sự đẳng cấp khi đeo trên tay.

Cơ chế chống sốc Diashock vượt trội

Bên trong bộ máy F6 đều có cơ chế Diashock, đặt chân kính vào trong lò xo và dưới khung kính chịu lực để phân tán lực khi gặp cú sốc. Giữ cho bánh xe cân bằng mỏng manh không bị gãy, hư hỏng bộ máy khi chịu tác động từ bên ngoài.

Cấu trúc lộ cơ

Dân chơi đồng hồ cơ chắc chắn không thể bỏ lỡ

Hình ảnh Open Heart lộ bánh xe cân bằng, trải nghiệm chân thực chuyển động bên trong rất ấn tượng.

Ở Orient Star, chức năng Power Reserve (hiển thị mức dự trữ năng lượng) giúp kiểm soát năng lượng, chủ động lên cót để đồng hồ vận hành mượt mà. Kim và cọc số phủ dạ quang tối ưu tầm nhìn ở điều kiện thiếu sáng, kính sapphire chống trầy xước. Thoải mái với mức chống nước lên đến 10 ATM có thể đi tắm, đi bơi.

Ở 2 phiên bản Sun and Moon là hình ảnh Gen 6 với thẩm mỹ DNA Bambino mặt số kính khoáng cong vòm cuốn hút. Cửa sổ chuyển động mặt trời, mặt trăng dạng cánh quạt đầy nghệ thuật.

Cả phiên bản cho nữ và Sun and Moon đều có mức chống nước 3ATM, có thể đi mưa nhỏ, rửa tay.

Tất cả đều sử dụng dây da bò dập giả vân cá sấu cao cấp, sang trọng.

Mở bán Orient phiên bản giới hạn tại Đồng Hồ Hải Triều

Các mẫu mã Orient Vietnam Special Edition 2025 đã chính thức cập bến Đồng Hồ Hải Triều - đại lý bán lẻ uy tín 34 năm, hân hoan cùng ngày giải phóng miền Nam sắp tới. Cơ hội hấp dẫn có trong tay phiên bản giới hạn đầy tự hào mang dấu ấn Việt Nam và tinh hoa Nhật Bản. Đặc biệt với giới sưu tầm và là món quà trang trọng gửi tặng cho đối tác, đồng nghiệp.

Hải Triều còn có chế độ bảo hành độc quyền lên đến 5 năm.

Đồng Hồ Hải Triều - Đại lý bán lẻ Orient chính hãng ủy quyền tại Việt Nam