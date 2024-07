Ưu điểm của xe điện chạy bằng pin

(VTC News) -

Xe điện ngày càng phát triển tại thị trường Việt Nam, hoạt động dựa trên bộ phận lưu trữ điện năng là ắc quy hoặc pin. Việc lựa chọn giữa xe điện chạy bằng pin hoặc ắc quy vẫn là bài toán khó đối với người dùng khi ở mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm khác nhau.

Đối với ắc quy, tuổi thọ chỉ khoảng 1-2 năm, nhưng những viên pin lithium thường sử dụng trong xe điện có độ bền cao, tuổi thọ sử dụng lên đến hơn 7-8 năm. Pin lithium có khả năng tích trữ điện cao hơn gấp 4 lần so với ắc quy, đồng thời cũng có thể chịu tải tốt hơn. Do đó, các loại xe điện lắp pin lithium di chuyển được những quãng đường xa hơn rất nhiều so với xe lắp ắc quy chì.

Trọng lượng nhẹ của pin lithium chỉ bằng 1 nửa so với thiết bị ắc quy chì giúp cho tổng trọng lượng của chiếc xe cũng giảm đi đáng kể, giúp giảm tải trọng cho động cơ.

Xe đạp điện chạy pin mang lại nhiều ưu điểm cho người sử dụng. (Ảnh: TG Xe điện)

Xe chạy bằng pin quãng đường đi được trong điều kiện lý tưởng có thể đi được khoảng 70km sau khi sạc đầy. Đây cũng là do khả năng lưu trữ điện vượt trội, cùng với việc giảm trọng lượng, hỗ trợ sạc nhanh khiến cho việc sử dụng pin trong xe điện được nhiều người yêu thích.

Tuy có nhiều ưu điểm vượt trội, nhưng về mặt giá thành pin lithium ở trên thị trường hiện nay có mức cao gấp 2-3 lần so với ắc quy vì được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến. Còn thiết bị ắc quy thường có mức giá thành rẻ hơn nhiều nên được ứng dụng phổ biến và rộng rãi trên hầu hết các dòng xe đạp điện đang có mặt trên thị trường.

Việc sử dụng những loại pin công nghệ mới khiến cho việc sửa chữa cũng gây nhiều khó khăn, do ít có phụ tùng chất lượng ở các cửa hàng sửa chữa, khi khách hàng muốn tìm thay pin mới sẽ phải chờ đợi rất lâu.

Cũng chính vì những đặc điểm trên, thông thường pin chỉ được trang bị trên những dòng ô tô điện, xe máy điện, xe đạp điện cao cấp, còn những dòng xe đạp điện bình dân vẫn sử dụng ắc quy sẽ giúp tổng giá trị chiếc xe ở mức phù hợp hơn với mức thu nhập của người tiêu dùng phổ thông.

Tích điện vào ắc quy là cách làm đã cũ, tồn tại nhiều hạn chế, người sử dụng xe điện nên cân nhắc sử dụng pin lithium giúp nâng cao trải nghiệm mỗi ngày.