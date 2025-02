USAID cho nhân viên nghỉ, gọi người ở nước ngoài về ngay

(VTC News) -

Theo một email gửi cho nhân viên và một thông báo đăng trên trang web của cơ quan, chính quyền ông Trump sẽ cho tất cả nhân viên được tuyển dụng trực tiếp tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trên toàn thế giới nghỉ hành chính, bắt đầu từ thứ Sáu (7/2), ngoại trừ các nhân viên lãnh đạo cốt lõi và "nhân viên quan trọng đối với nhiệm vụ".

Email có tiêu đề "Con đường phía trước" cho biết nhân viên được tuyển dụng trực tiếp sẽ được cho nghỉ hành chính bắt đầu từ 11h59 tối 7/2. Thông báo này cũng được đăng trên trang web mới được khôi phục của cơ quan, trang web gần đây đã bị gỡ xuống.

(Ảnh minh họa)

USAID, giám sát các chương trình viện trợ nước ngoài, cứu trợ thiên tai và phát triển quốc tế của Mỹ. Đối với những nhân viên USAID được điều động ra nước ngoài, thông báo cho biết cơ quan này sẽ nỗ lực "sắp xếp và chi trả cho chuyến đi trở về Mỹ trong vòng 30 ngày" của họ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt đầu làm việc để hỗ trợ triệu hồi tất cả nhân viên USAID đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài trên toàn thế giới về nước. Các nguồn tin cho biết, bộ phận này đang có mục tiêu triệu hồi tất cả nhân viên USAID, bao gồm cả thành viên gia đình, về Mỹ vào 8/2.

"Cơ quan sẽ xem xét từng trường hợp ngoại lệ và gia hạn thời gian đi lại dựa trên khó khăn cá nhân hoặc gia đình, lo ngại về khả năng di chuyển, lý do an toàn hoặc các lý do khác", thông báo gửi đến nhân viên nêu rõ. "Ví dụ, Cơ quan sẽ xem xét các trường hợp ngoại lệ dựa về thời gian học của người phụ thuộc (con cái), nhu cầu y tế cá nhân hoặc gia đình, thai kỳ và các lý do khác. Hướng dẫn thêm về cách yêu cầu ngoại lệ sẽ sớm được đưa ra".

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Elon Musk, người đứng đầu Ủy ban Hiệu suất chính phủ, cho biết ông đang trong quá trình đóng cửa cơ quan với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, như một phần trong nỗ lực cắt giảm quy mô của chính phủ liên bang và loại bỏ lãng phí.

Các nguồn tin của ABC News cho biết rằng ước tính số lượng nhân viên nước ngoài của USAID là từ 1.500 đến 2.000 người.

Hôm 4/2, phó giám đốc mới của USAID, ông Pete Marocco nói với các quan chức Bộ Ngoại giao rằng nếu việc triệu hồi không hoàn tất, quân đội sẽ vào cuộc.

Tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bổ nhiệm ông Marocco, một cựu quan chức của USAID và Bộ Ngoại giao Mỹ, làm phó giám đốc USAID để xem xét cơ quan và giám sát những thay đổi tiềm năng.

Một nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch triệu hồi gọi ngày 8/2 là "thời hạn điên rồ" mà nhiều người không thể đáp ứng được, và cho biết nhiều nhân viên USAID ở nước ngoài không có nơi nào để tìm câu trả lời, bởi vì ngay cả một số đại sứ Mỹ cũng không biết về các kế hoạch của chính quyền ông Trump.

Một nhân viên liên bang cho biết việc triệu hồi đột ngột sẽ buộc các nhân viên và gia đình phải di chuyển chỉ sau vài ngày thông báo, vợ/chồng họ phải nghỉ việc, con cái phải nghỉ học.

"Việc di dời họ và gọi họ trở lại Washington như những tên tội phạm trong khi phải giải quyết các vấn đề gia đình và hậu cần là điều tàn nhẫn", một cựu nhân viên USAID cho biết.