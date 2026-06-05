(VTC News) -

Nước hoa quả lên men là gì?

Nước hoa quả lên men là thức uống được tạo ra thông qua quá trình lên men tự nhiên hoặc có kiểm soát bằng các vi sinh vật có lợi như nấm men và vi khuẩn lactic. Trong quá trình này, một phần đường tự nhiên trong trái cây được chuyển hóa thành các axit hữu cơ, vitamin, hợp chất sinh học và một lượng nhỏ khí CO₂.

Một số loại nước hoa quả lên men phổ biến gồm nước táo lên men, kombucha trái cây, nước kefir trái cây và các loại nước trái cây lên men bằng vi khuẩn lactic.

Nước hoa quả lên men được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon và chứa nhiều lợi khuẩn

Uống nước hoa quả lên men có tốt không?

Nước hoa quả lên men ngày càng được nhiều người lựa chọn như một thức uống hỗ trợ sức khỏe nhờ chứa các vi sinh vật có lợi được tạo ra trong quá trình lên men tự nhiên. Loại đồ uống này có thể mang lại một số lợi ích cho cơ thể như:

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Lợi ích được nhắc đến nhiều nhất của thực phẩm và đồ uống lên men là khả năng bổ sung lợi khuẩn probiotic cho hệ tiêu hóa.

Các vi sinh vật có lợi trong thực phẩm lên men có thể giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần tăng cường chức năng miễn dịch.

Giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn

Quá trình lên men có thể làm thay đổi cấu trúc của một số hợp chất trong thực phẩm, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất dễ dàng hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy thực phẩm lên men có thể làm tăng giá trị dinh dưỡng và cải thiện khả năng sử dụng một số vitamin, khoáng chất của cơ thể.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể có liên quan đến đường ruột. Vì vậy, việc duy trì hệ vi sinh đường ruột cân bằng được cho là có thể hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung thực phẩm hoặc đồ uống lên men một cách hợp lý có thể góp phần duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Có thể hỗ trợ tiêu hóa

Nhiều người sử dụng nước hoa quả lên men để giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu hoặc táo bón nhẹ.

Các nghiên cứu về probiotic cho thấy những lợi khuẩn này có thể giúp cải thiện một số triệu chứng liên quan đến hệ tiêu hóa như đầy hơi, rối loạn tiêu hóa hoặc hội chứng ruột kích thích ở một số đối tượng.

Không nên lạm dụng nước hoa quả lên men thay thế hoàn toàn nước lọc hoặc trái cây tươi (Ảnh minh họa)

Lưu ý khi uống nước hoa quả lên men

Nước hoa quả lên men có thể phù hợp với nhiều đối tượng và có nhiều lợi ích tiềm năng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng cần lưu ý:

Nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất theo quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một số loại nước hoa quả lên men có thể chứa lượng đường bổ sung khá cao, người mắc tiểu đường hoặc thừa cân cần lưu ý.

Quá trình lên men có thể tạo ra một lượng nhỏ ethanol, vì vậy cần đọc kỹ thông tin sản phẩm trước khi sử dụng.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên bắt đầu với lượng nhỏ để cơ thể thích nghi.

Không nên lạm dụng thay thế hoàn toàn nước lọc hoặc trái cây tươi.

Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc người có bệnh lý đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Các loại đồ uống lên men tự làm tại nhà trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh có thể gây nhiễm khuẩn, dị ứng hoặc các vấn đề sức khỏe khác.Do đó, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ hướng dẫn bảo quản của nhà sản xuất.

Nước hoa quả lên men có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và tiêu hóa nhờ chứa các vi sinh vật có lợi. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào loại sản phẩm, cách sản xuất và tình trạng sức khỏe của từng người. Để phát huy tối đa lợi ích, người dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng với lượng phù hợp.