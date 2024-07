4 loại thực phẩm lên men giúp hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả

(VTC News) -

Chia sẻ cùng She Finds, Samantha Cassetty - chuyên gia dinh dưỡng của Trista Best of Balance One Supplements và chuyên gia dinh dưỡng Michelle Saari của dự án Ehealth cho biết, thực phẩm lên men là "chìa khóa vàng" cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chúng chứa nhiều probiotics, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhóm thực phẩm này còn giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch và cải thiện tình trạng đầy hơi. Nếu bạn chưa biết nên bổ sung những thực phẩm lên men nào hãy cùng theo dõi 4 loại dưới đây.

Sữa chua là nguồn cung cấp protein dồi dào, giúp tạo cảm giác no lâu và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. (Ảnh: She Finds)

1. Sữa chua

Sữa chua, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp, là nguồn cung cấp protein dồi dào, giúp tạo cảm giác no lâu và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Chuyên gia dinh dưỡng Saari cho biết, sữa chua, đặc biệt là sữa chua chứa men sống là nguồn cung cấp probiotics tuyệt vời.

Loại thực phẩm này cũng rất giàu protein, hỗ trợ duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no. Ngoài ra, sữa chua còn cung cấp canxi, rất cần thiết cho sức khỏe của xương và có khả năng cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

2. Nấm sữa kefir

Tương tự như sữa chua, nấm sữa kefir - loại đồ uống lên men từ sữa, cũng được đánh giá là nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang đến nhiều lợi ích tiềm năng cho hệ tiêu hóa và quá trình giảm cân.

Theo chuyên gia Saari, nấm sữa kefir chứa nhiều probiotics, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột bằng cách thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn trong hệ vi sinh vật đường ruột. Sự cân bằng này rất quan trọng đối với quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ra nhanh hơn. Kefir cũng chứa nhiều protein, hỗ trợ duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no, rất có lợi cho việc giảm cân.

Kombucha không chỉ thơm ngon mà còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. (Ảnh: She Finds)

3. Kombucha

Là một trong những loại trà lên men phổ biến nhất hiện nay, kombucha không chỉ thơm ngon mà còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Loại trà này rất giàu probiotics, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột, tăng cường hệ thống miễn dịch và thậm chí cung cấp năng lượng tự nhiên cho cơ thể, thay thế cà phê hoặc soda.

Chuyên gia Cassetty giải thích: "Ngoài probiotics và chất chống oxy hóa polyphenol và tác động của việc ăn và uống thực phẩm lên men đối với vi khuẩn đường ruột, kombucha còn có đặc tính kháng sinh và chống viêm".

Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn loại trà kombucha ít đường để mang lại hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe. Lý do, chất tạo ngọt nhân tạo được biết đến là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tăng cân và các vấn đề về tiêu hóa.

Ăn thực phẩm lên men như kim chi cho phép bạn khôi phục sự cân bằng của vi khuẩn tốt trong đường ruột. (Ảnh: She Finds)

4. Kim chi

Kim chi - món ăn truyền thống của Hàn Quốc - là một "ứng cử viên" sáng giá khác. Chuyên gia Best nói, quá trình lên men cần có nhiều vi khuẩn có lợi và chúng được giữ lại trong thực phẩm sau khi quá trình kết thúc. Ăn thực phẩm lên men như kim chi cho phép bạn khôi phục sự cân bằng của vi khuẩn tốt trong đường ruột, từ đó giúp đường ruột khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, nó rất ngon.