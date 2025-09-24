(VTC News) -

Lợi ích của sữa chua với sức khoẻ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS. Nguyễn Thị Nhung cho biết, sữa chua từ lâu được biết đến là loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn cho thực đơn hàng ngày. Sữa chua đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, cụ thể như sau:

- Cải thiện tiêu hóa: Sữa chua chứa các vi khuẩn có lợi giúp hệ vi sinh vật trong ruột được cân bằng, từ đó cải thiện tiêu hóa và giảm các vấn đề như táo bón, đầy hơi hoặc tiêu chảy.

- Hỗ trợ hệ miễn dịch: Các lợi khuẩn trong sữa chua không chỉ giúp tiêu hóa mà còn thúc đẩy hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh.

- Giảm nguy cơ bệnh tim mạch: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng sữa chua có thể giúp giảm mức cholesterol “xấu” (LDL) và tăng cholesterol “tốt” (HDL), góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

- Kiểm soát cân nặng: Sữa chua chứa nhiều protein, hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì vóc dáng nhờ việc giúp người dùng cảm thấy no lâu.

- Cải thiện sức khỏe tinh thần: Các nghiên cứu cho thấy lợi khuẩn trong sữa chua có thể tác động tích cực đến tâm trạng và giảm các triệu chứng lo âu, căng thẳng, thậm chí trầm cảm, nhờ vào sự liên kết giữa đường ruột và não.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường: Sữa chua ít đường có thể giúp duy trì mức đường huyết ổn định, cải thiện độ nhạy insulin.

- Cải thiện làn da: Sữa chua có thể giúp cải thiện tình trạng da nhờ vào các enzyme và vi khuẩn có lợi, giúp giảm viêm và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường.

Sữa chua hoa quả là món ăn khoái khẩu của nhiều người

Có nên ăn sữa chua cùng hoa quả?

Báo VnExpress dẫn lời Ths.Bs. Hoàng Thị Hằng - khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, nhiều người có thói quen ăn sữa chua cùng trái cây để tăng hương vị và bổ sung vitamin. Ăn sữa chua với trái cây có tính axit cao như cam, quýt, chanh, bưởi, dứa, kiwi... không có lợi cho tiêu hóa.

Chúng có hàm lượng lớn axit citric cao, có thể làm giảm pH trong dạ dày khi kết hợp với axit lactic tự nhiên trong sữa chua, dẫn đến đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu.

Để sử dụng sữa chua hiệu quả và an toàn, bạn ưu tiên kết hợp trái cây ít axit, giàu chất xơ và có vị ngọt tự nhiên như chuối, táo, lê, việt quất, dâu tây chín, xoài chín, dưa hấu...

Chuối giàu kali, ăn cùng sữa chua nhiều canxi bổ sung thêm năng lượng nhanh chóng và hồi phục cơ bắp sau tập luyện. Chuối cũng là thực phẩm giàu loại chất xơ hòa tan inulin kết hợp với sữa chua bổ sung thêm lợi khuẩn giúp cải thiện tiêu hóa, táo bón.

Ăn sữa chua và dưa hấu rất phù hợp trong những ngày hè nóng nực nhờ lượng nước cao, hỗ trợ giải nhiệt và bù nước tối ưu cho cơ thể. Thêm dâu tây, táo, xoài vào sữa chua góp phần cung cấp các vitamin và chất xơ, tăng hương vị.

Bạn nên hạn chế kết hợp sữa chua với các loại đường tinh luyện, siro hay các loại thức ăn... có hàm lượng đường cao vì dễ gây tăng cân nếu ăn thường xuyên.

Bạn nên ăn sữa chua sau bữa ăn chính hoặc bữa phụ, tốt nhất là sau 1-2 tiếng. Khi dạ dày đã có thức ăn, ít acid trong dạ dày, nhờ đó lợi khuẩn trong sữa chua dễ dàng tồn tại và phát huy tác dụng trong ruột, tránh kích ứng niêm mạc dạ dày, nhất là với người có tiền sử viêm loét hoặc trào ngược dạ dày thực quản. Sữa chua nên được bảo quản lạnh trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ 4-6 độ C, nên sử dụng ngay sau khi mở nắp và còn thời hạn sử dụng.