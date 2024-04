(VTC News) -

Theo bài viết trên website Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, đậu đen được xếp vào thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật loại đậu, còn được gọi là đậu rùa.

Đậu đen được đánh giá cao vì hàm lượng protein và chất xơ cao. Đậu đen còn chứa một số vitamin và khoáng chất quan trọng khác có lợi cho sức khỏe.

Uống nước đậu đen có tác dụng gì?

Duy trì xương khỏe mạnh

Sắt, phốt pho, canxi, magie, mangan, đồng và kẽm trong đậu đen giúp duy trì xây dựng cấu trúc và sức mạnh của xương. Canxi và phốt pho thuộc nhóm chất khoáng vai trò rất quan trọng trong cấu trúc xương, trong khi sắt và kẽm giúp duy trì sức mạnh cũng như độ đàn hồi của xương và khớp.

Giảm huyết áp

Đậu đen chứa một số chất khoáng kali, canxi và magiê, đều có tác dụng làm giảm huyết áp hiệu quả cho những người bị huyết áp cao.

Nhiều người thắc mắc uống nước đậu đen có tác dụng gì (Ảnh minh hoạ)

Ngăn ngừa bệnh tim

Hàm lượng chất xơ, kali, folate, vitamin B6 và phytonutrient trong đậu đen đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cụ thể, chất xơ trong thành phần của đậu đen giúp giảm tổng lượng cholesterol trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Vitamin B6 và folate được coi như hai thành phần hợp chất giúp ngăn ngừa sự tích tụ của một hợp chất được gọi là homocysteine. Khi lượng homocysteine tích tụ quá nhiều trong cơ thể, nó có thể làm hỏng các mạch máu và dẫn đến các vấn đề về tim.

Ngăn ngừa ung thư

Thành phần chất khoáng Selen được tìm thấy trong đậu đen có khả năng ngăn ngừa viêm và giảm tỷ lệ phát triển của khối u.

Đậu đen chứa hàm lượng folate khá phong phú, vai trò tổng hợp và sửa chữa DNA, do đó ngăn chặn sự hình thành các tế bào ung thư do đột biến DNA.

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Do thành phần của đậu đen chứa nhiều chất xơ, đậu đen giúp ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy sự đều đặn cho đường tiêu hóa khỏe mạnh. Chúng cũng cung cấp nhiên liệu cho vi khuẩn lành mạnh trong ruột kết.

Giảm cân

Chất xơ như một yếu tố quan trọng trong việc giảm cân và kiểm soát cân nặng. Thực phẩm giàu chất xơ làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm sự thèm ăn, khiến một người cảm thấy no lâu hơn, do đó giảm lượng calo tổng thể.

Tiêu thụ các loại thực phẩm từ thực vật như đậu đen sẽ làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim và tỷ lệ tử vong nói chung, đồng thời thúc đẩy làn da và mái tóc khỏe mạnh, tăng năng lượng và giảm trọng lượng tổng thể.

Những thông tin trên đã phần nào giúp bạn có được câu trả lời cho thắc mắc uống nước đậu đen có tác dụng gì? Hy vọng bạn sẽ có lựa chọn sử dụng đậu đen một cách phù hợp để đem lại những lợi ích tốt cho sức khoẻ.