Tin nóng thế giới hôm nay 26/7: Ukraine bị tố tấn công tàu Iran trên biển Caspi

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 26/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới của xung đột Nga - Ukraine, Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi khiến 1 thủy thủ thiệt mạng và việc Trung Quốc sơ tán hơn 340.000 người, hủy hàng loạt chuyến bay do bão Noul.

Điện Kremlin nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine

Ngày 25/7, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ đề xuất của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev về việc “đóng băng” cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định điều này là không thể nếu Kiev chưa đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của Moskva.

Ông cũng nói rằng cuộc chiến có thể kết thúc “ngay trong hôm nay” nếu Kiev đưa ra “những quyết định phù hợp”. Điều này ám chỉ các yêu cầu lâu nay của Moskva, bao gồm việc Ukraine rút khỏi vùng Donbass và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi có điều kiện tiên quyết quan trọng nhất là phải đạt được các mục tiêu của mình”, ông Peskov nhấn mạnh.

Phát biểu trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại thành phố Omsk (Nga) trong cùng ngày 25/7.

Tại đây, nhà lãnh đạo Kazakhstan đề xuất tạm thời “đóng băng” cuộc xung đột và nối lại các cuộc đàm phán dựa trên điều ông gọi là “Công thức Istanbul 2.0”, ám chỉ các cuộc đàm phán hòa bình giai đoạn đầu được tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2022 nhưng sau đó đã đổ vỡ.

Ukraine bị tố tấn công tàu hàng Iran trên biển Caspi

Ngày 26/7, Bộ Ngoại giao Iran tố Ukraine tấn công 1 tàu thương mại của nước này trên biển Caspi, gây ra vụ nổ, khiến 1 thủy thủ thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố cuộc tấn công được giới lãnh đạo Ukraine thừa nhận và cho rằng hành động này phản ánh “cách tiếp cận phi lý” mà Kiev tiếp tục áp dụng với Iran. Tehran cũng tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.

Hình ảnh biển Caspi chụp qua cửa sổ máy bay ở Baku, Azerbaijan. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng vụ việc vi phạm Điều 2, Khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và nhận định điều này có thể khiến cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang hơn nữa.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đề cập đến vụ việc trong cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, theo thông cáo từ văn phòng của ông.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công khu nghỉ dưỡng

Ngày 25/7, chính quyền vùng Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm tố Ukraine cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em, và 19 người bị thương.

Theo Thống đốc do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Zaporizhzhia, ông Yevgeny Balitsky, cuộc tấn công xảy ra trong đêm đánh trúng khu nghỉ dưỡng Kyrylivka nằm bên bờ Biển Azov gần thành phố Melitopol. Kyrylivka là khu vực đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự năm 2022.

Công ty cung cấp nước uống bị trúng bom trong cuộc không kích tại Zaporizhzhia. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết cuộc tấn công bằng UAV của Nga nhằm vào tỉnh Sumy khiến 3 tài xế của công ty chuyển phát Nova Poshta thiệt mạng, đồng thời làm 1 tòa nhà bốc cháy. Giới chức Ukraine cho biết địa điểm bị tấn công là cơ sở dân sự do Nova Poshta vận hành.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc không kích nhằm vào 1 kho chứa và địa điểm phóng máy bay không người lái của Ukraine, bác bỏ cáo buộc tấn công cơ sở dân sự.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo trong bài phát biểu tối 24/7 rằng, theo đánh giá tình báo, Nga đang chuẩn bị đợt tấn công quy mô lớn trong thời gian tới.

Trung Quốc sơ tán 340.000 người để ứng phó bão Noul

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết tính đến chiều 25/7, hơn 340.000 người tại tỉnh Quảng Đông được sơ tán để ứng phó với bão Noul. Hãng Thông tấn Trung Quốc (China News Service) cũng cho biết toàn bộ các chuyến tàu tại tỉnh này sẽ ngừng hoạt động trong ngày 26/7.

Theo Đài Quan sát Hong Kong (Trung Quốc) bão Noul mạnh lên với sức gió duy trì tối đa khoảng 145 km/h gần tâm bão. Trong ngày 25/7, bão di chuyển trên Biển Đông và tiến sát bờ biển tỉnh Quảng Đông.

Cơ quan này dự báo bão Noul có thể đổ bộ vào sáng nay tại khu vực gần hai thành phố Huệ Châu (Huizhou) và Sán Vĩ (Shanwei) ở miền nam Trung Quốc, trước khi tiếp tục đi sâu vào đất liền, gây gió mạnh và mưa dông trên diện rộng.

Trời mưa lớn và gió mạnh trước khi bão Noul đổ bộ ở khu Mong Kok, Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: AP)

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhiều khu vực ở phía nam tỉnh Quảng Đông và đông nam tỉnh Phúc Kiến sẽ hứng chịu mưa lớn và gió mạnh trong suốt cuối tuần.

Tối 25/7, chính quyền Trung Quốc đại lục đã ban hành cảnh báo bão màu đỏ - mức cảnh báo cao nhất. Trong khi đó, Đài Quan sát Hong Kong (Trung Quốc) phát tín hiệu bão số 8 - cấp cảnh báo cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo của đặc khu.