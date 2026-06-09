U19 Campuchia có thể loại U19 Việt Nam khỏi giải U19 Đông Nam Á 2026

(VTC News) -

Suất cuối cùng vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 do U19 Australia và U19 Campuchia quyết định. Cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng ở bảng C có ảnh hưởng trực tiếp đến U19 Việt Nam. Việc thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi bị loại hay đi tiếp phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả trận đấu diễn ra lúc 20h hôm nay 9/6.

Sau trận thua U19 Indonesia với tỷ số 1-2, U19 Việt Nam chỉ có cơ hội vào bán kết theo suất của đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đại diện của bóng đá Việt Nam chắc chắn hơn đội nhì bảng B là U19 Malaysia (cùng có 3 điểm sau khi trừ đi kết quả thi đấu với đội cuối bảng, U19 Việt Nam hơn chỉ số phụ).

U19 Việt Nam chờ kết quả bảng C. (Ảnh: VFF)

Tại bảng C, U19 Australia chiếm ưu thế sau trận thắng U19 Philippines với tỷ số 10-0. U19 Campuchia cũng thắng và giữ sạch lưới trước U19 Philippines nhưng chỉ ghi được 3 bàn. Nếu trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia kết thúc với tỷ số hòa, cả 2 đội đều có 4 điểm và U19 Việt Nam bị loại.

Trong trường hợp U19 Australia giành chiến thắng, họ đứng đầu bảng. U19 Campuchia (3 điểm, chỉ số phụ hiện tại là 3) đứng thứ hai với thành tích chắc chắn kém U19 Việt Nam (3 điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua là 4). Khi đó, Nguyễn Quốc Khánh và đồng đội vào bán kết gặp U19 Thái Lan.

Kịch bản khó xảy ra nhất là U19 Campuchia bất ngờ đánh bại U19 Australia để chiếm ngôi đầu bảng. Đây là trường hợp bất lợi đối với U19 Việt Nam bởi U19 Australia có hiệu số bàn thắng - bàn thua cao hơn hẳn (10). Nếu U19 Campuchia thắng, tỷ số phải là 7-0 trở lên mới đủ để đưa U19 Việt Nam vào bán kết.

Như vậy, kịch bản có lợi nhất với U19 Việt Nam là U19 Australia thắng U19 Campuchia. Trận đấu này diễn ra lúc 20h hôm nay trên sân vận động Bắc Sumatra, Deli Serdang (Indonesia).