Ban giám khảo tiết lộ lý do chọn Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026
Sau đêm chung kết, các thành viên BGK Miss Grand Vietnam tiết lộ về quá trình chấm và những yếu tố giúp Emoura Phạm giành danh hiệu cao nhất.
Hoa hậu Yến Nhi nói gì về sự cố ngã xe tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026?
Ngoài tân hoa hậu, cú ngã mạnh khi chạy mô tô trên sân khấu của Hoa hậu Yến Nhi tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026 cũng là tâm điểm chú ý của khán giả.
Học vấn và nhan sắc đời thường gây sốt của tân Miss Grand Vietnam 2026
Mang hai dòng máu Anh - Việt, bởi vậy Emoura Phạm - tân Miss Grand Vietnam 2026 sở hữu nhan sắc lai ngọt ngào và cuốn hút.
Cuộc sống của 'Á hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam' sau 8 năm lấy chồng
Gần 1 thập kỷ hôn nhân bên ông xã doanh nhân kém tuổi, cuộc sống của Á hậu Dương Tú Anh vẫn luôn được nhiều khán giả quan tâm.
Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên ở TP.HCM dùng súng giải quyết mâu thuẫn
Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 4 người liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên dùng súng, dao và hung khí giải quyết mâu thuẫn, thu giữ 3 khẩu súng cùng nhiều tang vật.
Kiến nghị tăng mức phạt vi phạm an toàn thực phẩm lên 2 tỷ đồng
Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng mạnh chế tài xử phạt, trong đó mức phạt tối đa với tổ chức vi phạm lên 2 tỷ đồng và cá nhân là 1 tỷ đồng.
Sửa Luật Dầu khí: Bổ sung khung pháp lý cho thu giữ và lưu trữ carbon
Sáng 3/8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
Clip cậu bé khóc một mình khi hết hè phải rời quê khiến dân mạng rưng rưng
Trong giờ phút chia tay các anh chị em họ vì kỳ nghỉ hè đã kết thúc, cậu bé không thể kìm được nước mắt, cư dân mạng xem clip quay cảnh này cũng rưng rưng theo.
Vụ giết người hàng loạt ở Thái Lan: Nghi phạm chính từng thụ án 7 năm tù
Nghi phạm chính trong vụ án giết người hàng loạt vừa xảy ra tại Thái Lan từng thụ án 7 năm tù vì tội cố ý giết người, vừa được thả hồi tháng 6.
Vợ xin 'về nhà chờ chết', chồng ôm đi khắp bệnh viện cầu cứu, 8 triệu/ngày vượt quá khả năng
Mắc bạo bệnh sau 6 năm mòn mỏi tìm con, chị Hoài đành tuyệt vọng buông xuôi vì gánh nặng viện phí 8 triệu đồng mỗi ngày đã vượt quá khả năng của gia đình.
Hoạt hình Wolfoo của Việt Nam bị tuyên vi phạm bản quyền Peppa Pig
Thẩm phán phán quyết phía Wolfoo đã sử dụng trái phép các đoạn âm thanh từ chú heo hoạt hình nổi tiếng Peppa Pig của Anh.
Vượt xe bất chấp bằng làn ngược chiều: Tài xế Việt phải học văn hóa xếp hàng
Nạn vượt nhanh bằng mọi giá, kể cả phải lấn sang làn ngược chiều trong tình huống không an toàn, xuất phát từ tâm lý không muốn xếp hàng, phải tranh cướp từng giây.
Nam thanh niên ở Đắk Lắk dựng hiện trường giả, bịa chuyện bị cướp
Sau khi trình báo bị 4 thanh niên khống chế cướp 40 triệu, nam thanh niên ở Đắk Lắk bị công an xác định dựng hiện trường giả nên xử phạt 3,5 triệu.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam điều chỉnh vị trí HLV sau trận thua Thái Lan
Huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa tạm thời dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 ở Thái Lan, thay cho ông Nguyễn Tuấn Kiệt.
Chuyển cơ quan điều tra vụ gần 1 tấn thịt heo nghi nhiễm tả châu Phi
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật đến công an để xác minh, xử lý theo quy định vụ gần 1 tấn thịt heo nghi nhiễm bệnh.
Nút giao 4 tầng giải cứu kẹt xe ở TP.HCM tiếp tục lỡ hẹn
Sau hơn một năm triển khai giai đoạn 3, nút giao Mỹ Thủy vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. TP.HCM vừa gia hạn dự án giải phóng mặt bằng đến năm 2028.
Chuyên gia Indonesia bày kế đánh bại đội tuyển Việt Nam
Chuyên gia bóng đá Indonesia chỉ ra 3 điều đội nhà cần làm để đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quyết định suất đi tiếp ở bảng A ASEAN Cup 2026.
Quảng Ngãi: Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, phát hiện chiếc bút khắc 'Thúy Phương'
Lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện bên cạnh hài cốt liệt sĩ có một chiếc bút máy, thân bút còn khắc dòng chữ, trong đó hai chữ "Thúy Phương" vẫn còn khá rõ.
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