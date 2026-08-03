Báo Indonesia: Gặp đội tuyển Việt Nam mới là thử thách thực sự

(VTC News) -

Đội tuyển Indonesia sẽ tiếp đón Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận tiếp theo của bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Pakansari. CNN Indonesia cho rằng năng lực của huấn luyện viên John Herdman trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển Indonesia đã được kiểm chứng qua hai chiến thắng trước Campuchia và Timor Leste. Tuy nhiên, đội bóng với biệt danh “Garuda” sẽ phải trải qua thử thách khó khăn nhất trong trận gặp Việt Nam.

“HLV John Herdman đang tạm thời sở hữu một bảng điểm tích cực. Tuy nhiên, thử thách thực sự giờ mới bắt đầu khi nhà đương kim vô địch xuất hiện.

Đây được xem là màn so tài về bản lĩnh, hứa hẹn diễn ra với cường độ cao và đầy cảm xúc. Kết quả trận đấu sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Vì vậy, chiến thắng là mục tiêu bắt buộc đối với cả hai đội”, trang tin của Indonesia nhận định trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam.

CNN Indonesia cho rằng thử thách dành cho đội nhà thực sự chỉ bắt đầu khi nhà đương kim vô địch Việt Nam (áo đỏ) xuất hiện. (Ảnh: VFF)

Dù đánh giá Indonesia có phần nhỉnh hơn về điểm số và lợi thế sân nhà, tờ báo xứ vạn đảo vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Theo CNN Indonesia, Việt Nam vẫn là đối thủ khó chịu nhất tại bảng A và là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu.

“Đối đầu với Việt Nam được xem là thử thách khó khăn nhất của Indonesia tại bảng A. Lần này, Indonesia ra sân với lực lượng có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn, trong đó có một nhóm cầu thủ nhập tịch. Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra quyết liệt, thậm chí có thể rất căng thẳng. Indonesia cần đặc biệt cẩn trọng trước lối chơi của các cầu thủ Việt Nam, những người được cho là có thể khiến đối thủ mất bình tĩnh”.

Ở góc độ chiến thuật, CNN Indonesia cho rằng đây là bài kiểm tra thực sự dành cho HLV John Herdman. Dù Indonesia bất bại trong ba lần gặp Việt Nam gần nhất, chiến lược gia người Anh sẽ phải tìm lời giải trước hệ thống thi đấu giàu năng lượng và biến hóa của Việt Nam.

“Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhằm giành điểm, đồng thời mang theo áp lực của nhà đương kim vô địch đang đối mặt nhiều thử thách. Điều đó sẽ khiến Rafaelson (Nguyễn Xuân Son) cùng các đồng đội nỗ lực kiểm soát mọi khu vực trên sân.

Đây là tín hiệu đáng lo với Indonesia, bởi ngay cả khi gặp Timor Leste, đội bóng này cũng nhiều lần để lộ khoảng trống ở hàng thủ và chưa xây dựng được nền tảng tấn công thực sự hiệu quả. Nếu không cải thiện lối chơi, đội chủ nhà sẽ gặp nhiều nguy hiểm”, tờ báo viết.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, CNN Indonesia đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh tâm lý. Tờ báo nhận định tuyển Việt Nam nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực, quyết liệt và có khả năng khiến đối phương mất bình tĩnh trong những thời điểm căng thẳng. Vì vậy, bản lĩnh của các cầu thủ Indonesia sẽ đóng vai trò quyết định.

“Các cuộc đối đầu với Việt Nam chưa bao giờ dễ dàng. Được chơi trên sân nhà cũng không đảm bảo Indonesia sẽ giành chiến thắng. Nhiều thời điểm, các cầu thủ Indonesia bị cuốn vào cảm xúc do ”Những chiến binh Sao Vàng“ tạo ra và không thể chơi đúng phong độ. Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của tuyển Việt Nam cũng là điều mà HLV John Herdman và các học trò cần đặc biệt đề phòng.”, CNN Indonesia nhận định.