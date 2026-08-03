Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên ở TP.HCM dùng súng giải quyết mâu thuẫn

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra bắt khẩn cấp đối với 4 người gồm: Đặng Trường Thọ, Hà Chánh Phước, Nguyễn Hoàng Trọng Nhân và Nguyễn Trường Thọ để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm bị can trong vụ mang súng đi giải quyết mâu thuẫn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo Công an TP.HCM, vụ việc xảy ra ngày 30/7 tại ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên mạng xã hội. Sau khi xảy ra cự cãi, nhóm người này hẹn gặp tại một bãi đất trống ở ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc để giải quyết.

Cơ quan điều tra xác định N.T.T.K (SN 2011, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) là người khởi xướng, rủ nhiều người tham gia đánh nhau. Trước khi đến điểm hẹn, nhóm của K. đến nhà Đặng Trường Thọ (SN 2003, ngụ xã Đông Thạnh) để chuẩn bị hung khí.

Đặng Trường Thọ mang theo một khẩu súng ngắn dạng rulo đã nạp sẵn đạn cùng nhiều dao bấm, dao tự chế rồi cùng đồng bọn di chuyển trên ba xe máy đến nơi hẹn.

Bị can Đặng Trường Thọ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trong đó, Hà Chánh Phước (SN 2007, ngụ phường Thới An) chở Đặng Trường Thọ và cất giữ một dao tự chế theo phân công. Còn Nguyễn Hoàng Trọng Nhân (SN 2009, ngụ phường Bình Hưng Hòa) chở N.T.T.K và nhận cất giữ một dao bấm trong quá trình di chuyển. Nguyễn Trường Thọ (SN 2009, ngụ xã Hóc Môn) cũng tham gia từ đầu, lái xe máy chở đồng bọn đến điểm hẹn.

Ở nhóm còn lại, N.T.D (SN 2009, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) rủ thêm hai người khác mang theo gậy ba khúc và dao tự chế để chuẩn bị đánh nhau.

Khi hai nhóm gặp nhau, các bị can sử dụng gạch, đá và hung khí tấn công lẫn nhau. Trong lúc xô xát, Đặng Trường Thọ nhiều lần nổ súng, trong đó có một phát bắn trúng chân trái của N.T.D khiến người này bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét và triệu tập những người liên quan. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ 11 người tham gia vụ việc. Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác định sau khi gây án, Đặng Trường Thọ mang 3 khẩu súng ngắn cùng đạn đến phòng trọ của một người quen nhờ cất giấu nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can, công an thu giữ 3 khẩu súng ngắn dạng rulo, 10 viên đạn, một dao tự chế, 3 dao bấm, dao mèo cùng nhiều điện thoại di động, phương tiện và tang vật liên quan.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi sử dụng súng, dao và các hung khí để giải quyết mâu thuẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, gây hoang mang trong dư luận.

Công an TP.HCM tiếp tục củng cố tài liệu, giám định, xác minh nguồn gốc số vũ khí thu giữ, làm rõ vai trò của từng người liên quan và mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.